بريطانيا تحقق في تقارير عن إطلاق سفينة روسية نيراناً تحذيرية باتجاه يخت بريطاني

لندن-سانا

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية فتح تحقيق في تقارير أفادت بأن سفينة حربية روسية، أطلقت طلقات تحذيرية باتجاه يخت مسجل في المملكة المتحدة، أثناء إبحاره في القناة الإنكليزية.

ونقلت وكالة “فرانس برس” اليوم الثلاثاء، عن مصدر في وزارة الدفاع البريطانية قوله: إن اليخت أبلغ عن تعرضه لـ “نيران تحذيرية” من سفينة حربية روسية أثناء وجوده خارج المياه الإقليمية البريطانية، وبحسب التقارير، وقعت الحادثة على بعد نحو 20 ميلاً بحرياً جنوب جزيرة وايت.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية: “نحقق في تقارير عن حادثة في القناة الإنكليزية”، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن ملابسات الواقعة أو الأطراف المعنية بها.

وتأتي الحادثة في ظل تصاعد التوتر بين لندن وموسكو، وبعد أيام من إعلان السلطات البريطانية اعتراض سفينة يشتبه في ارتباطها بما يُعرف بـ “أسطول الظل” الروسي في المنطقة، حيث صعد عناصر من القوات الخاصة البريطانية إلى متنها للتحقق من هويتها وطبيعة نشاطها.

وفي سياق متصل، فرضت بريطانيا، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، حزمة عقوبات جديدة على روسيا استهدفت بنكاً وشبكة مرتبطة بالاستخبارات العسكرية الروسية، إضافة إلى عشرات السفن التابعة لما يُعرف بـ “أسطول الظل” الذي تستخدمه موسكو.