نيويورك-سانا
انخفضت أسعار النفط عند إغلاقها أمس الثلاثاء، لتسجل أدنى مستوياتها في أربعة أسابيع، في ظل موازنة الأسواق بين آمال التوصل إلى اتفاقات لإنهاء الحربين في أوكرانيا وإيران، والمخاوف من مزيد من اضطرابات الإمدادات جراء الهجمات الأخيرة في كلا الحربين.
وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت هبطت 1.17 دولار، بما يعادل واحداً بالمئة، إلى 103.60 دولارات للبرميل عند التسوية، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند التسوية 37 سنتاً إلى 96.09 دولاراً للبرميل.
وتترقب سوق النفط صدور التقارير الأسبوعية عن المخزونات من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق، ومن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غداً الأربعاء.
أسعار النفط تتراجع إلى أدنى مستوى في أربعة أسابيع
نيويورك-سانا