أسعار النفط تتراجع إلى أدنى مستوى في أربعة أسابيع

نيويورك-سانا‏

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انخفضت أسعار النفط عند إغلاقها أمس الثلاثاء، لتسجل أدنى مستوياتها ‏في أربعة ‏أسابيع، في ظل موازنة الأسواق بين آمال التوصل إلى اتفاقات لإنهاء الحربين ‏في ‏أوكرانيا وإيران، والمخاوف من مزيد من اضطرابات الإمدادات جراء الهجمات ‌‏الأخيرة في كلا الحربين.‏

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وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت هبطت 1.17 دولار، بما يعادل ‏واحداً بالمئة، إلى 103.60 دولارات للبرميل عند التسوية، بينما تراجع خام غرب ‏تكساس الوسيط الأمريكي عند التسوية 37 سنتاً إلى 96.09 دولاراً للبرميل.‏

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وتترقب سوق النفط صدور التقارير الأسبوعية عن المخزونات من معهد البترول ‏الأمريكي في وقت لاحق، ومن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غداً الأربعاء.‏