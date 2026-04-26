الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد قتلى الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى 2509 أشخاص

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد، ارتفاع عدد القتلى جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى 2509 أشخاص.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للاعتداءات الإسرائيلية منذ الـ 2 من آذار الماضي وحتى الـ 26 من نيسان الجاري بلغت 2509 قتلى و7755 جريحاً.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أمس، أن عدد الضحايا جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي ارتفع إلى 2496 قتيلاً و7725 جريحاً.