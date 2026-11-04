مطار دمشق الدولي يسجل 1851 رحلة جوية خلال تشرين الأول

دمشق-سانا
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي اليوم الثلاثاء، أن مطار دمشق الدولي سجّل 1851 رحلة جوية، ونقل 192 ألفاً و334 مسافراً، خلال شهر تشرين الأول 2026.
وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام، أن عدد شركات الطيران العاملة في المطار بلغ 17 شركة، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين 89 ألفاً و294 مسافراً، والمغادرين 103 آلاف و40 مسافراً.
وسجّل المطار في شهر أيلول الفائت، 2022 رحلة جوية، بمشاركة 17 شركة طيران عاملة، وبلغ إجمالي عدد المسافرين 229693 مسافراً، فيما بلغ عدد الطائرات العابرة للأجواء السورية 19951 طائرة.