مطار دمشق الدولي يسجل 1851 رحلة جوية خلال تشرين الأول

دمشق-سانا‏

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي اليوم الثلاثاء، أن مطار ‏دمشق الدولي سجّل 1851 رحلة جوية، ونقل 192 ألفاً و334 مسافراً، خلال ‏شهر تشرين الأول 2026.

وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام، أن عدد شركات الطيران العاملة ‏في المطار بلغ 17 شركة، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين 89 ألفاً و294 ‏مسافراً، والمغادرين 103 آلاف و40 مسافراً.

وسجّل المطار في شهر أيلول الفائت، 2022 رحلة جوية، بمشاركة 17 ‏شركة طيران عاملة، وبلغ إجمالي عدد المسافرين 229693 مسافراً، فيما ‏بلغ عدد الطائرات العابرة للأجواء السورية 19951 طائرة.