الأربعاء 4 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: مطار دمشق الدولي يسجل 1851 رحلة جوية خلال تشرين الأول
بحث
بحث
sana-logo-mobile

مطار دمشق الدولي يسجل 1851 رحلة جوية خلال تشرين الأول

WSS2149 860x573 1 مطار دمشق الدولي يسجل 1851 رحلة جوية خلال تشرين الأول

دمشق-سانا‏

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي اليوم الثلاثاء، أن مطار ‏دمشق الدولي سجّل 1851 رحلة جوية، ونقل 192 ألفاً و334 مسافراً، خلال ‏شهر تشرين الأول 2026.

وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام، أن عدد شركات الطيران العاملة ‏في المطار بلغ 17 شركة، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين 89 ألفاً و294 ‏مسافراً، والمغادرين 103 آلاف و40 مسافراً.

وسجّل المطار في شهر أيلول الفائت، 2022 رحلة جوية، بمشاركة 17 ‏شركة طيران عاملة، وبلغ إجمالي عدد المسافرين 229693 مسافراً، فيما ‏بلغ عدد الطائرات العابرة للأجواء السورية 19951 طائرة.

الأمم المتحدة تخفض توقعات النمو العالمي إلى 2.5 بالمئة
تراجع الأسهم الأوروبية مع ارتفاع النفط وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط
جدة تستضيف معرض “سيركس” للصناعات السورية 2026‏
مباحثات سورية تركية حول عوائق الاستثمار وسبل تعزيز التبادل التجاري
نائب وزير الاقتصاد السوري يزور مجموعة كابلات الرياض لبحث فرص التعاون وتعزيز النمو الصناعي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار