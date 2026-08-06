إصابة 48 فلسطينياً جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على مخيم قلنديا شمال القدس

القدس المحتلة-سانا

أصيب 48 فلسطينياً جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة منذ يوم أمس حتى مساء اليوم الخميس، على مخيم “قلنديا” وبلدة “كفر عقب” شمال القدس المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قولها في بيان: إن الإصابات توزعت بواقع 35 حالة اعتداء بالضرب المبرح نُقلت إلى المستشفيات، و6 حالات اعتداء بالضرب عولجت ميدانياً، وإصابة واحدة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى 6 حالات اختناق، جراء استنشاق الغاز السام الذي أطلقته قوات الاحتلال.

وأشارت الجمعية إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت طواقم الإسعاف التابعة لها منذ منتصف ليل أمس من الوصول إلى المرضى والمصابين، وعرقلت بشكل واضح دخولها إلى المخيم، قبل أن تتمكن الطواقم لاحقاً من إجلاء عدد من المرضى إلى المستشفيات، بينهم مرضى يخضعون لجلسات غسيل الكلى.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت أمس الأربعاء مخيم قلنديا، مدعومة بآليات عسكرية وجرافات، وفرضت عليه حصاراً عسكرياً شاملاً، قبل أن تداهم الأحياء السكنية، وتهدم منازل ومحال تجارية، وتخرب ممتلكات الفلسطينيين، وتعتقل 50 منهم.