مقتل طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

قتل طفل فلسطيني اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية قولها: إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 7 قتلى، منهم قتيل انتُشل جثمانه، و18 إصابة.

ولفتت المصادر إلى أن حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 72,593 قتيلاً، و172,399 مصاباً.

وأشارت المصادر أن إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في الـ 10من تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 817 قتيلاً، و2,296 مصاباً.

وبيّنت المصادر أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وقتل أمس الأحد ثلاثة فلسطينيين بينهم امرأة، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي غزة وخان يونس.