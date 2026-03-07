الجيش الأمريكي يعلن قصف أكثر من 3000 هدف في إيران بأسبوع واحد

8 3 730x438 1 الجيش الأمريكي يعلن قصف أكثر من 3000 هدف في إيران بأسبوع واحد

واشنطن-سانا

أعلن الجيش الأميركي أن الولايات المتحدة ضربت أكثر من ثلاثة آلاف هدف خلال الأسبوع الأول من الحرب على إيران.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيان أمس الجمعة، أن الأهداف تشمل: مراكز للقيادة والسيطرة وأنظمة دفاع جوي ومواقع إطلاق صواريخ وسفناً وغواصات بحرية إيرانية.

بدوره قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر: إن النظام الإيراني هاجم 12 دولة مختلفة في جميع أنحاء الشرق الأوسط ويواصل تعمّد استهداف المدنيين.

وأوضح أن هذا أمر غير مقبول ولن يمرّ دون رد، متعهداً باستمرار العمل مع الشركاء الإقليميين لمواجهة هذا التهديد الإيراني.

تشن الولايات المتحدة وإسرائيل منذ الـ 28 من شباط الماضي هجمات متواصلة على إيران، التي ترد بدورها بإطلاق الصواريخ والمسيرات على إسرائيل، وتقوم بالاعتداء على دول عدة في المنطقة.

