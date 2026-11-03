صور جوية تظهر الأراضي الزراعية والطبيعة الجغرافية لسهل الغاب بين جبل شحشبو وجبال اللاذقية تاريخ النشر: 2026/11/03 3:34 مساءً اخر تحديث: 2026/11/03 3:34 مساءً قائمة الصور 1/7 سيدات حلب وزوجات الشهداء يشاركن بالتبرع لصالح حملة حملة “حلب ست الكل” مستشفى حماة الوطني يواصل تقديم خدماته للمرضى – صور محافظ ريف دمشق عامر الشيخ يتفقد سير العملية الانتخابية في مركز دوما الانتخابي لقطات لحقلي الثورة والرصافة النفطيين في ريف الرقة اللذين سيطر عليهما الجيش العربي السوري صور من موقع التفجير الذي وقع داخل أحد المقاهي في منطقة الحجاز بالعاصمة دمشق صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:سهل الغاب مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة إطلاق مشروع لتحديث ورقمنة تسجيل الشركات في سوريا هيكل لـ سانا: رقمنة تسجيل الشركات تعزز التحول الرقمي وتيسّر الخدمات مجلس التعليم العالي يصدر قراراً بإحداث درجتي ماجستير جديدتين في جامعة الفرات بدير الزور مدير إدارة التعاون الدولي يبحث في القنيطرة الاحتياجات التنموية وتعزيز الدعم لها الأمطار الغزيرة والسيول تلحق أضراراً بالأراضي الزراعية في ريفي دير الزور والرقة كارني: محادثة جيدة مع ترامب بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين آخر الأخبار تقاريراقتصاددولي انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.. أعباء المعيشة وتداعيات الحرب في حسابات الناخبين انفوغراف 3677 شجرة زُرعت في اليوم الأول من فعاليات يوم البيئة الوطني بمحافظة حلب اقتصاد سورياسوريا والعالم المالية ومؤسسة التمويل الدولية تبحثان دعم التعافي الاقتصادي وجذب الاستثمارات