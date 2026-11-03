بوغوتا-سانا
ضرب زلزال بشدة 5.4 درجات على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء، منطقة قريبة من مدينة تولوا غرب كولومبيا.
وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل عبر موقعه الإلكتروني، بأن الزلزال وقع على عمق 35 كيلومتراً، وعلى بعد حوالي 77 كيلومتراً من تولوا.
وفي العاشر من آب الماضي، ضرب زلزال بقوة 7.4 درجات شمال شرق كولومبيا، وفقاً لبيانات صادرة عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
وتعد كولومبيا منطقة غير مستقرة جيولوجياً، حيث تقع عند نقطة معقدة تتفاعل عندها عدة صفائح تكتونية، أهمها صفيحة نازكا وصفيحة أمريكا الجنوبية وصفيحة الكاريبي، ولهذا السبب تعد الزلازل جزءاً طبيعياً من التاريخ الجيولوجي للبلاد.
زلزال بشدة 5.4 درجات يضرب غرب كولومبيا
بوغوتا-سانا