زلزال بشدة 5.4 درجات يضرب غرب كولومبيا

‏ بوغوتا-سانا‏

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ضرب زلزال بشدة 5.4 درجات على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء، منطقة قريبة من ⁠مدينة ‏تولوا غرب كولومبيا.‏

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وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي ‌لرصد الزلازل عبر موقعه الإلكتروني، بأن الزلزال وقع ‏على عمق 35 كيلومتراً، ⁠وعلى بعد حوالي 77 كيلومتراً ⁠من تولوا.‏

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وفي العاشر من آب الماضي، ضرب زلزال بقوة 7.4 درجات شمال شرق كولومبيا، ‏وفقاً لبيانات صادرة عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.‏

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وتعد كولومبيا منطقة غير مستقرة جيولوجياً، حيث تقع عند نقطة معقدة تتفاعل عندها ‏عدة صفائح تكتونية، أهمها صفيحة نازكا وصفيحة أمريكا الجنوبية وصفيحة ‏الكاريبي، ولهذا السبب تعد الزلازل جزءاً طبيعياً من التاريخ الجيولوجي للبلاد.