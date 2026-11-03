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زلزال بشدة 5.4 درجات يضرب غرب كولومبيا

photo 2026 10 24 08 04 59 860x482 1 زلزال بشدة 5.4 درجات يضرب غرب كولومبيا
تمثيل بياني لجهاز رصد الزلازل- رويترز

‏ بوغوتا-سانا‏
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ضرب زلزال بشدة 5.4 درجات على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء، منطقة قريبة من ⁠مدينة ‏تولوا غرب كولومبيا.‏
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وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي ‌لرصد الزلازل عبر موقعه الإلكتروني، بأن الزلزال وقع ‏على عمق 35 كيلومتراً، ⁠وعلى بعد حوالي 77 كيلومتراً ⁠من تولوا.‏
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وفي العاشر من آب الماضي، ضرب زلزال بقوة 7.4 درجات شمال شرق كولومبيا، ‏وفقاً لبيانات صادرة عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.‏
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وتعد كولومبيا منطقة غير مستقرة جيولوجياً، حيث تقع عند نقطة معقدة تتفاعل عندها ‏عدة صفائح تكتونية، أهمها صفيحة نازكا وصفيحة أمريكا الجنوبية وصفيحة ‏الكاريبي، ولهذا السبب تعد الزلازل جزءاً طبيعياً من التاريخ الجيولوجي للبلاد.

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