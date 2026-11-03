نقل ريف دمشق تنجز أكثر من 21 ألف معاملة خلال تشرين الأول

دمشق-سانا‏

أنجزت مديرية نقل ريف دمشق 21178 معاملة خلال شهر تشرين الأول ‏الماضي، شملت تسجيل المركبات ونقل ملكيتها وتجديد رخص السير ‏والفحوص الفنية، في إطار استمرار تقديم الخدمات للمراجعين وتسهيل إنجاز ‏معاملاتهم‎.‎

أكثر من 6600 معاملة نقل ملكية

أوضح مدير المديرية سامر جغصي في تصريح لمراسلة سانا اليوم الثلاثاء، ‏أن معاملات نقل الملكية بيعاً وشراءً تصدرت قائمة الخدمات المقدمة، بواقع ‌‏6646 معاملة، إضافة إلى 88 معاملة نقل ملكية عن طريق الإرث، و137 ‏معاملة بموجب أحكام قضائية‎.‎

وأشار إلى أن المديرية أنجزت 2617 معاملة تسجيل مركبات مسجلة ‏تجربة، و1961 معاملة تسجيل مركبات لأول مرة (دراجات)، إلى جانب 14 ‏معاملة تسوية وضع، و7 معاملات إعادة مركبات إلى السير‎.‎

تجديد الرخص والفحوص الفنية

لفت جغصي إلى أن معاملات تجديد رخص السير بلغت 4072 معاملة، فيما ‏وصل عدد الفحوص الفنية لإجراء معاملات أخرى إلى 3088 فحصاً، كما ‏أنجزت المديرية 2147 معاملة إصدار رخص سير “بدل تالف”، و256 ‏معاملة “بدل ضائع”‌‎.‎

وبيّن أن الخدمات شملت أيضاً 78 معاملة وضع إشارة، و46 معاملة تغيير ‏فئة المركبة، و6 معاملات وضع رهن، إضافة إلى 15 معاملة تبديل لوحات ‏بسبب فقدان الرخصة واللوحة‎.‎

فحص فني إلزامي لمركبات التجربة المستعملة

وفي سياق تنظيم معاملات المركبات وتعزيز السلامة الفنية، أوضح جغصي ‏أنه تقرر إخضاع مركبات التجربة المستعملة التي مضى على سنة صنعها ‏أكثر من خمس سنوات لفحص فني دوري لدى شركة خاصة معتمدة، ليكون ‏شرطاً إضافياً إلى جانب الفحص الفني المعتاد عند إنجاز أي معاملة تخص ‏هذه المركبات‎.‎

وأشار إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى التأكد من الجاهزية الفنية للمركبات ‏وسلامتها على الطرقات، فضلاً عن توحيد الآليات المتبعة في إنجاز ‏معاملاتها‎.‎

وأكد جغصي أن المديرية تعمل على رفع كفاءة الأداء وتحسين آليات تقديم ‏الخدمات، من خلال تنظيم سير المعاملات وتسهيل الإجراءات أمام ‏المواطنين، ولا سيما في ظل تنوع الخدمات وارتفاع الطلب على معاملات ‏نقل الملكية والتسجيل وتجديد رخص السير، مشيراً إلى الحرص على إنجاز ‏المعاملات بالدقة والسرعة المطلوبتين، ومتابعة احتياجات المراجعين ‏ومعالجة الصعوبات التي قد تواجههم، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات ‏المقدمة‎.‎

يشار إلى أن مديرية النقل في محافظة ريف دمشق، أنجزت أكثر من 187 ‏ألف معاملة وإجراء خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، شملت ‏مختلف خدمات تسجيل المركبات ونقل ملكيتها وتجديد رخص السير ‏والفحوص الفنية، إضافة إلى معاملات المطابقة والبيانات والإشارات، ‏وغيرها من الخدمات المقدمة للمراجعين.‏