نقل ريف دمشق تنجز أكثر من 21 ألف معاملة خلال تشرين الأول

دمشق-سانا
أنجزت مديرية نقل ريف دمشق 21178 معاملة خلال شهر تشرين الأول الماضي، شملت تسجيل المركبات ونقل ملكيتها وتجديد رخص السير والفحوص الفنية، في إطار استمرار تقديم الخدمات للمراجعين وتسهيل إنجاز معاملاتهم.
أكثر من 6600 معاملة نقل ملكية
أوضح مدير المديرية سامر جغصي في تصريح لمراسلة سانا اليوم الثلاثاء، أن معاملات نقل الملكية بيعاً وشراءً تصدرت قائمة الخدمات المقدمة، بواقع 6646 معاملة، إضافة إلى 88 معاملة نقل ملكية عن طريق الإرث، و137 معاملة بموجب أحكام قضائية.
وأشار إلى أن المديرية أنجزت 2617 معاملة تسجيل مركبات مسجلة تجربة، و1961 معاملة تسجيل مركبات لأول مرة (دراجات)، إلى جانب 14 معاملة تسوية وضع، و7 معاملات إعادة مركبات إلى السير.
تجديد الرخص والفحوص الفنية
لفت جغصي إلى أن معاملات تجديد رخص السير بلغت 4072 معاملة، فيما وصل عدد الفحوص الفنية لإجراء معاملات أخرى إلى 3088 فحصاً، كما أنجزت المديرية 2147 معاملة إصدار رخص سير “بدل تالف”، و256 معاملة “بدل ضائع”.
وبيّن أن الخدمات شملت أيضاً 78 معاملة وضع إشارة، و46 معاملة تغيير فئة المركبة، و6 معاملات وضع رهن، إضافة إلى 15 معاملة تبديل لوحات بسبب فقدان الرخصة واللوحة.
فحص فني إلزامي لمركبات التجربة المستعملة
وفي سياق تنظيم معاملات المركبات وتعزيز السلامة الفنية، أوضح جغصي أنه تقرر إخضاع مركبات التجربة المستعملة التي مضى على سنة صنعها أكثر من خمس سنوات لفحص فني دوري لدى شركة خاصة معتمدة، ليكون شرطاً إضافياً إلى جانب الفحص الفني المعتاد عند إنجاز أي معاملة تخص هذه المركبات.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى التأكد من الجاهزية الفنية للمركبات وسلامتها على الطرقات، فضلاً عن توحيد الآليات المتبعة في إنجاز معاملاتها.
وأكد جغصي أن المديرية تعمل على رفع كفاءة الأداء وتحسين آليات تقديم الخدمات، من خلال تنظيم سير المعاملات وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، ولا سيما في ظل تنوع الخدمات وارتفاع الطلب على معاملات نقل الملكية والتسجيل وتجديد رخص السير، مشيراً إلى الحرص على إنجاز المعاملات بالدقة والسرعة المطلوبتين، ومتابعة احتياجات المراجعين ومعالجة الصعوبات التي قد تواجههم، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة.
يشار إلى أن مديرية النقل في محافظة ريف دمشق، أنجزت أكثر من 187 ألف معاملة وإجراء خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، شملت مختلف خدمات تسجيل المركبات ونقل ملكيتها وتجديد رخص السير والفحوص الفنية، إضافة إلى معاملات المطابقة والبيانات والإشارات، وغيرها من الخدمات المقدمة للمراجعين.