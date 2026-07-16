ترامب يدعو إلى تسريع إنتاج الأسلحة وتعزيز القدرات الدفاعية الأمريكية

واشنطن-سانا‏

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تسريع وتيرة تصنيع الأسلحة، وزيادة القدرة ‏الإنتاجية لقطاع الصناعات الدفاعية، في ظل الضغوط التي تفرضها الحربان في أوكرانيا ‏ومع إيران على مخزونات الولايات المتحدة.‏

وذكرت وكالة رويترز أن ترامب حث، خلال كلمة ألقاها أمس الأربعاء في قمة الدفاع ‏والابتكار بولاية بنسلفانيا، كبار مسؤولي قطاع الدفاع وشركات تصنيع الأسلحة على رفع ‏الطاقة الإنتاجية، وتسريع عمليات التصنيع والتسليم، مؤكداً أن الولايات المتحدة تمتلك ‏أفضل جودة في العالم، لكنها تحتاج إلى مزيد من السرعة.‏

وجمعت القمة، التي استضافتها كلية الحرب التابعة للجيش الأمريكي في بنسلفانيا، كبار ‏القادة العسكريين ومقاولي الدفاع والمستثمرين ومسؤولي شركات التكنولوجيا، لبحث سبل ‏تعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية، وتسريع تسليم أنظمة الأسلحة المتطورة.‏

ويعكس حضور ترامب القمة اهتمام الإدارة الأمريكية المتزايد بتعزيز الإنتاج الدفاعي، في ‏وقت يستهلك فيه الصراعان في الشرق الأوسط وأوكرانيا كميات كبيرة من الصواريخ ‏الاعتراضية والذخائر والأسلحة الأخرى، ما يسلط الضوء على الضغوط التي تواجهها ‏سلاسل الإمداد العسكرية والقدرات الإنتاجية الأمريكية.‏