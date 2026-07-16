ترامب يدعو إلى تسريع إنتاج الأسلحة وتعزيز القدرات الدفاعية الأمريكية

واشنطن-سانا
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تسريع وتيرة تصنيع الأسلحة، وزيادة القدرة الإنتاجية لقطاع الصناعات الدفاعية، في ظل الضغوط التي تفرضها الحربان في أوكرانيا ومع إيران على مخزونات الولايات المتحدة.
وذكرت وكالة رويترز أن ترامب حث، خلال كلمة ألقاها أمس الأربعاء في قمة الدفاع والابتكار بولاية بنسلفانيا، كبار مسؤولي قطاع الدفاع وشركات تصنيع الأسلحة على رفع الطاقة الإنتاجية، وتسريع عمليات التصنيع والتسليم، مؤكداً أن الولايات المتحدة تمتلك أفضل جودة في العالم، لكنها تحتاج إلى مزيد من السرعة.
وجمعت القمة، التي استضافتها كلية الحرب التابعة للجيش الأمريكي في بنسلفانيا، كبار القادة العسكريين ومقاولي الدفاع والمستثمرين ومسؤولي شركات التكنولوجيا، لبحث سبل تعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية، وتسريع تسليم أنظمة الأسلحة المتطورة.
ويعكس حضور ترامب القمة اهتمام الإدارة الأمريكية المتزايد بتعزيز الإنتاج الدفاعي، في وقت يستهلك فيه الصراعان في الشرق الأوسط وأوكرانيا كميات كبيرة من الصواريخ الاعتراضية والذخائر والأسلحة الأخرى، ما يسلط الضوء على الضغوط التي تواجهها سلاسل الإمداد العسكرية والقدرات الإنتاجية الأمريكية.