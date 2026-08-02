الجيش الأمريكي يحول مسار 35 سفينة ضمن تطبيق الحصار على إيران

واشنطن-سانا



أعلن الجيش الأميركي، اليوم الأحد، أنه غيّر مسار 35 سفينة تجارية في إطار تطبيق الحصار الأميركي المفروض على إيران.



وقالت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم” في حسابها على منصة إكس: “حتى 2 آب، قامت القوات الأميركية بتغيير مسار 35 سفينة تجارية، وتعطيل سفينتين، وتفتيش سفينتين أخريين”.



وأعلن الجيش الأمريكي يوم الجمعة الماضي تحويل مسار 30 سفينة تجارية منذ أن استأنف الحصار البحري على الموانئ الإيرانية في 15 تموز المنصرم، رداً على الاعتداءات الإيرانية المستمرة على الملاحة البحرية في مضيق هرمز.