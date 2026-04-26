إصابة 6 فلسطينيين باعتداء لقوات الاحتلال جنوب الخليل

army west bank sold y3ayer 1 730x438 1 إصابة 6 فلسطينيين باعتداء لقوات الاحتلال جنوب الخليل

القدس المحتلة-سانا

أصيب ستة فلسطينيين بجروح مساء أمس جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم خلال اقتحامها تجمع قرى جنوب الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت مركزاً لاقتراع انتخابات الهيئات المحلية في تجمع قرى خلة المية شرق بلدة يطا، واعتدت بالضرب على الموجودين فيه، ما أدى لإصابة 6 فلسطينيين بجروح.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع على سكان القرية، ما أسفر عن إصابة العشرات منهم بحالات اختناق، إضافة إلى إقدام جنود الاحتلال على تحطيم عدد من المركبات والممتلكات الخاصة.

وتتعرض مدن وقرى الضفة الغربية لاقتحامات يومية من قبل قوات الاحتلال، تتخللها اعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم، في إطار سياسة التضييق والتهجير القسري التي يمارسها الاحتلال ضد أصحاب الأرض.

