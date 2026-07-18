الأردن: اعتراض وإسقاط أربع طائرات مسيّرة دخلت أجواء المملكة

عمان-سانا

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم السبت، اعتراض وإسقاط أربع طائرات مسيّرة دخلت أجواء المملكة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله: إن طائرات سلاح الجو الملكي اعترضت الطائرات المسيّرة وأسقطتها، مؤكداً عدم وقوع أي إصابات أو أضرار مادية جراء الحادث.

وأضاف المصدر: إن القوات المسلحة على جاهزية كاملة للتصدي لأي تهديد قد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها، سواء كان بطائرات مسيّرة أو صواريخ، واتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لاعتراضه وإحباطه.

وكان الجيش الأردني أعلن في وقت سابق اليوم، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة له اعترضت وأسقطت 10 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة.