ارتفاع الإصابات المؤكدة بإيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 2344 حالة

كينشاسا-سانا



أعلنت الكونغو الديمقراطية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 2344 حالة.



ونقلت وكالة رويترز عن السلطات المحلية قولها في آخر تحديثاتها بشأن تفشي المرض في البلاد أمس الأحد: إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 2344، توفي منها 930 حالة، وذلك حتى 18 تموز الجاري.



وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت في 14 تموز الجاري، من أن تفشي مرض إيبولا الناجم عن فيروس “بونديبوغيو” في الكونغو الديمقراطية، يشهد أسرع معدل انتشار سجل حتى الآن، في وقت تأتي فيه أغلب الإصابات الجديدة من سلاسل انتقال غير معروفة.

