قطر تدين محاولة استهداف منشآت نفطية سعودية بمسيرات قادمة من العراق

الدوحة-سانا



أدانت قطر بشدة محاولة استهداف منشآت نفطية سعودية في منطقتي الشرقية والرياض بطائرات مسيّرة قادمة من العراق، مؤكدةً أن ذلك يعد انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة، وتهديداً لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.



وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم الإثنين، تضامن بلادها الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.



وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيرة التي حاولت استهداف منشآت نفطية في منطقتي الرياض والشرقية.

