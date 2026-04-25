سلطنة عمان تؤكد دعمها لوحدة وسيادة الصومال

مسقط-سانا

أكد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم السبت، خلال لقائه نظيره الصومالي عبد السلام عبدي علي، دعم بلاده الدائم لوحدة وسيادة الصومال.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الجانبين بحثا مستجدات الأوضاع في المنطقة ومنطقة القرن الإفريقي، مؤكدين أهمية دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز مسارات التنمية.

بدوره شدد البوسعيدي على موقف سلطنة عمان الثابت والدّاعم لوحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيها، وإرادة شعبها، وعدم الاعتراف بأي كيانات خارج إطار الدولة الصومالية.

من جانبه أعرب وزير الخارجية الصومالي عن تقدير بلاده للدور الدّبلوماسي البنّاء الذي تضطلع به سلطنة عمان، وجهودها المتواصلة في دعم مساعي تثبيت الأمن والاستقرار والتّقارب، عبر تعزيز فرص الحوار بين جميع الأطراف.

ويأتي الموقف العماني تزامناً مع إدانة صادرة عن البرلمان العربي في وقت سابق اليوم لتعيين إسرائيل مبعوثاً دبلوماسياً لها لدى ما تسمى “أرض الصومال”، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، واعتداءً مرفوضاً على سيادة الصومال ووحدة أراضيها.