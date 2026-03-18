الدفاعات الإمارتية تتعامل مع اعتداءات صاروخية ومسيّرات مصدرها إيران

أبو ظبي-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم الأربعاء، أنها تعاملت مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة مصدرها إيران.

ونقلت وكالة “وام” الإماراتية عن الوزارة قولها في بيان: “إن الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران”، موضحةً أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ الباليستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.

وكانت الوزارة أعلنت كذلك فجر اليوم عن تصدي الدفاعات الجوية الإماراتية لاعتداءات صاروخية ومسيّرات مصدرها إيران.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، من بينها الإمارات، ما يؤدي الى وقوع ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية.

