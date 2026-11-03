تنظيم 10 ضبوط تموينية بحق مخابز مخالفة في القامشلي وعامودا ‏والدرباسية

الحسكة-سانا
نظمت دوريات الرقابة التموينية في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالحسكة 10 ضبوط بحق عدد من المخابز في مدن القامشلي وعامودا والدرباسية، خلال الأيام الماضية، لمخالفات شملت نقص وزن ربطات الخبز، وتدني جودة الرغيف، وعدم الالتزام بشروط النظافة والسلامة الصحية.
وأوضح معاون مدير المديرية حسام الدين الجويد، لـ سانا اليوم الإثنين، أن الضبوط جاءت نتيجة جولات ليلية مفاجئة نفذتها دوريات الرقابة لمتابعة جودة الخبز والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات المعتمدة، مؤكداً استمرار الحملات الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين دون تهاون.
ودعت المديرية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بوزن الخبز وجودته وسلامته، حفاظاً على حقوقهم وضمان حصولهم على رغيف مطابق للمواصفات.
وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحسكة ضبطت، أمس الأحد، مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري في أحد مطاعم الوجبات السريعة بمدينة الحسكة، وذلك عقب ورود بلاغات عن تسجيل حالات تسمم غذائي، وخلال جولات رقابية على عدد من الفعاليات التجارية المرتبطة بهذه الحالات، واتخذت الإجراءات القانونية بحق المخالفين.