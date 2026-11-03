تنظيم 10 ضبوط تموينية بحق مخابز مخالفة في القامشلي وعامودا ‏والدرباسية

الحسكة-سانا‏

نظمت دوريات الرقابة التموينية في مديرية التجارة الداخلية وحماية ‏المستهلك بالحسكة 10 ضبوط بحق عدد من المخابز في مدن القامشلي ‏وعامودا والدرباسية، خلال الأيام الماضية، لمخالفات شملت نقص وزن ‏ربطات الخبز، وتدني جودة الرغيف، وعدم الالتزام بشروط النظافة ‏والسلامة الصحية.‏

وأوضح معاون مدير المديرية حسام الدين الجويد، لـ سانا اليوم الإثنين، أن ‏الضبوط جاءت نتيجة جولات ليلية مفاجئة نفذتها دوريات الرقابة لمتابعة ‏جودة الخبز والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات المعتمدة، مؤكداً ‏استمرار الحملات الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين دون ‏تهاون.‏

ودعت المديرية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بوزن الخبز ‏وجودته وسلامته، حفاظاً على حقوقهم وضمان حصولهم على رغيف مطابق ‏للمواصفات.‏

وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحسكة ضبطت، أمس ‏الأحد، مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري في ‏أحد مطاعم الوجبات السريعة بمدينة الحسكة، وذلك عقب ورود بلاغات عن ‏تسجيل حالات تسمم غذائي، وخلال جولات رقابية على عدد من الفعاليات ‏التجارية المرتبطة بهذه الحالات، واتخذت الإجراءات القانونية بحق ‏المخالفين.‏