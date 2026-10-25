لندن-سانا
تسببت العاصفة “بويلو” بانقطاعات واسعة للتيار الكهربائي، واضطرابات في حركة النقل بمناطق عدة من المملكة المتحدة، جراء الرياح العاتية والأمطار الغزيرة التي اجتاحت شمال البلاد.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” اليوم الأحد، أن أكثر من 82 ألف منزل ومنشأة ما زالت دون كهرباء، بينما أدت الأحوال الجوية السيئة إلى إغلاق طرق وخطوط سكك حديدية في إسكتلندا نتيجة سقوط أشجار وكابلات وتضرر بعض مرافق البنية التحتية.
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية إلى أن سرعة الرياح بلغت نحو 135 كيلومتراً في الساعة غرب إسكتلندا، مع تحذيرات من أمطار غزيرة قد تؤدي إلى فيضانات.
كما تسببت العاصفة بإلغاء عدد من الرحلات الجوية من مدينة بلفاست في إيرلندا الشمالية، وتعطيل بعض خدمات العبارات البحرية عبر البحر الإيرلندي.
وحذرت السلطات البريطانية من مخاطر الحطام المتطاير والأمواج العاتية، داعية السكان إلى تجنب التنقل غير الضروري حتى تحسن الأحوال الجوية.
وتعد “بويلو” ثاني عاصفة تضرب المملكة المتحدة هذا الموسم بعد العاصفة “أوستن”، في وقت تواصل فيه السلطات تعزيز إجراءات الاستجابة للطوارئ لمواجهة الظواهر الجوية المتطرفة.
العاصفة “بويلو” تتسبب بانقطاعات كهربائية واضطرابات في النقل ببريطانيا
لندن-سانا