العاصفة “بويلو” تتسبب بانقطاعات كهربائية واضطرابات في النقل ببريطانيا

لندن-سانا‏

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تسببت العاصفة “بويلو” بانقطاعات واسعة للتيار الكهربائي، واضطرابات في حركة ‏النقل بمناطق عدة من المملكة المتحدة، جراء الرياح العاتية والأمطار الغزيرة التي ‏اجتاحت شمال البلاد.‏

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وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” اليوم الأحد، أن أكثر من 82 ألف منزل ‏ومنشأة ما زالت دون كهرباء، بينما أدت الأحوال الجوية السيئة إلى إغلاق طرق ‏وخطوط سكك حديدية في إسكتلندا نتيجة سقوط أشجار وكابلات وتضرر بعض ‏مرافق البنية التحتية.‏

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وأشارت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية إلى أن سرعة الرياح بلغت نحو 135 ‏كيلومتراً في الساعة غرب إسكتلندا، مع تحذيرات من أمطار غزيرة قد تؤدي إلى ‏فيضانات.‏

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كما تسببت العاصفة بإلغاء عدد من الرحلات الجوية من مدينة بلفاست في إيرلندا ‏الشمالية، وتعطيل بعض خدمات العبارات البحرية عبر البحر الإيرلندي.‏

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وحذرت السلطات البريطانية من مخاطر الحطام المتطاير والأمواج العاتية، داعية ‏السكان إلى تجنب التنقل غير الضروري حتى تحسن الأحوال الجوية.‏

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وتعد “بويلو” ثاني عاصفة تضرب المملكة المتحدة هذا الموسم بعد العاصفة “أوستن”، ‏في وقت تواصل فيه السلطات تعزيز إجراءات الاستجابة للطوارئ لمواجهة الظواهر ‏الجوية المتطرفة.‏