قتيل و11 مصاباً بغارة إسرائيلية على بلدة تبنين جنوب لبنان

photo 2026 08 05 18 23 24 قتيل و11 مصاباً بغارة إسرائيلية على بلدة تبنين جنوب لبنان

بيروت-سانا

قُتل شخص، وأصيب 11 آخرون اليوم الأربعاء، جراء غارة إسرائيلية استهدفت سطح مصلى جبانة بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان، فيما تسببت غارات أخرى بإشعال حرائق في مناطق حراجية، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وأوضحت الوكالة أن الغارة على تبنين نُفذت بواسطة مسيرة إسرائيلية، مشيرة إلى أن الاستهداف أدى كذلك إلى اندلاع حرائق في الأحراج المحيطة بالبلدة، فيما نفت أن يكون الحادث ناتجاً عن انفجار مخلفات حربية كما تردد سابقاً.

وفي سياق متصل، غادرت نحو 15 عائلة مدنية بلدة المنصوري في جنوب لبنان، بعد إنذار إسرائيلي بإخلائها، في وقت استمرت فيه الحرائق في أطراف بلدتي كفرشوبا وحلتا، وسط عدم السماح لفرق الدفاع المدني اللبناني بالتدخل لإخمادها حتى الآن.

كما أفادت الوكالة باندلاع حرائق في أحراج منطقة الشميس عند أطراف كفرشوبا، وسط مخاوف من توسع رقعة النيران بفعل الرياح وارتفاع درجات الحرارة، ما يهدد مساحات حراجية وزراعية إضافية.

وتشهد المناطق الجنوبية اللبنانية تصعيداً متكرراً جراء الاعتداءات الإسرائيلية، رغم اتفاق وقف إطلاق النار، وسط دعوات لبنانية ودولية للالتزام بالتهدئة واحترام سيادة لبنان، وتجنب أي إجراءات من شأنها زيادة التوتر على الحدود.

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