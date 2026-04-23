مصرع شخصين وإصابة العشرات جرّاء تسرب كيميائي في مصنع بولاية فرجينيا الغربية

واشنطن-سانا

لقي شخصان مصرعهما، وأُصيب العشرات جراء تسرّبٍ كيميائيِ في مصنع لاستخلاص الفضة بولاية فرجينيا الغربية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن مدير إدارة الطوارئ في لجنة مقاطعة كاناوا “سي. دبليو. سيغمان” قوله في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: إن التسرب وقع مساء أمس في مصنع “كاتاليست ريفاينرز”، بينما كان العمال يستعدون لإغلاق جزء على الأقل من المنشأة، موضحاً “أنّ تفاعلاً كيميائياً عنيفاً وسريعاً للغاية وقع في المصنع، شمل حمض النيتريك ومادة أخرى، ما تسبب بمقتل شخصين، وإصابة ثلاثين آخرين أحدهم في حالة خطرة”.

بدوره، أفاد رئيس لجنة مقاطعة كاناوا، بن سالانغو، بأن التفاعل الكيميائي، الذي يُعتقد أنه وقع أثناء عملية تنظيف، أنتج غاز كبريتيد الهيدروجين السام.

وتعمل شركة كاتاليست ريفاينرز على استخلاص الفضة من مخلفات العمليات الكيميائية، والتي تدخل في العديد من المنتجات، بدءاً من لوحات الدوائر الإلكترونية والأجهزة الإلكترونية الأخرى، مروراً بأفلام التصوير الفوتوغرافي والأشعة السينية، والمجوهرات.