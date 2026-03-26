كيف سبقت وول ستريت إعلان تأجيل ضرب منشآت الطاقة في إيران؟

واشنطن-سانا

أثارت التحركات المفاجئة في الأسواق المالية الأمريكية قبل دقائق من إعلان الرئيس دونالد ترامب تأجيل ضرب منشآت الطاقة في إيران لمدة خمسة أيام تساؤلات في الأوساط الاقتصادية حيث أظهرت بيانات التداول تنفيذ صفقات كبيرة ومركّزة على عقود النفط ومؤشرات الأسهم الأمريكية قبيل صدور القرار رسمياً.

هذا التزامن الدقيق أعاد إحياء النقاش حول العلاقة المعقدة بين السياسة والاقتصاد، وخصوصاً في اللحظات التي تسبق فيها التحركات السعرية الإعلان الرسمي مباشرة، ويطرح ذلك سؤالاً محورياً حول ما إذا كانت الأسواق تستجيب للخبر عند نشره، أم إنها تتحرك استباقياً بناءً على إشارات أو معلومات تتسرّب قبل وصولها إلى الجمهور.

تحركات مركزة قبل الإعلان مباشرة

وكشفت بيانات التداول أن رهانات كبيرة على النفط ومؤشر ستاندرد آند بورز500 جرت قبل دقائق قليلة من إعلان تأجيل ضرب منشآت الطاقة الإيرانية، حيث بلغت قيمة هذه التداولات حوالي 580 مليون دولار، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة توقيت التحركات ومدى اطلاع بعض المتداولين على القرار قبل نشره رسمياً.

وتركزت هذه التحركات تحديداً على أدوات مالية شديدة الارتباط بمستوى التوتر في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها عقود النفط ومؤشر ستاندرد آند بورز500 فبعد إعلان التأجيل مباشرة، سجلت الأسواق الأمريكية ارتفاعاً حاداً في مؤشرات الأسهم:

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 2 %

مؤشر داو جونز ارتفع 2.1 %

مؤشر ناسداك سجل زيادة 2.1 %

في المقابل، شهدت أسعار النفط انخفاضاً كبيراً:

خام برنت هبط من 112 دولاراً إلى نحو 99 دولاراً للبرميل.

خام غرب تكساس الوسيط انخفض من نحو 99 دولاراً إلى 86 دولاراً للبرميل.

وتسلط هذه الأرقام الضوء على الفارق بين التحركات السوقية الاعتيادية والتداولات التي قد تكون مبنية على وصول مبكر للمعلومات، ما يرفع مستوى التساؤلات حول إمكانية الاستفادة من معلومات غير متاحة على نطاق واسع قبل إعلان القرار.

النفط أول الأسواق تفاعلاً

وعادة ما يكون النفط أول الأسواق استجابة لأي تطور مرتبط بإيران، نظراً لارتباطه المباشر بإمدادات الطاقة العالمية ومسارات الشحن الدولية، ولا سيما عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية يومياً.

وبالتالي فإن أي مؤشر على تأجيل ضربة عسكرية ضد منشآت الطاقة الإيرانية يعني عملياً تراجع احتمال تعطل الإمدادات، وهو ما يدفع المستثمرين إلى إعادة تموضع سريع في السوق حتى قبل الإعلان الرسمي.

وقد انعكس القرار فور صدوره على الأسواق العالمية، حيث سجلت الأسهم الأمريكية ارتفاعاً واضحاً، مقابل تراجع أسعار النفط نتيجة انخفاض مستوى المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بإمدادات الطاقة.

لماذا ستاندرد آند بورز 500 ؟

يمثل المؤشر أحد أهم المؤشرات التي تعكس أداء الشركات الأمريكية الكبرى المرتبطة بالاقتصاد العالمي والطاقة والتجارة الدولية، ولذلك يتفاعل بسرعة مع أي تطور جيوسياسي كبير.

وعند تراجع احتمالات التصعيد العسكري، تميل الأسواق عادة إلى ارتفاع الأسهم وتراجع أسعار النفط وانخفاض الطلب على الأصول الآمنة، وهو السيناريو الذي تحقق بالفعل عقب إعلان تأجيل الضربة.

وبحسب خبراء اقتصاديين فإن الأسواق تتحرك أحياناً استناداً إلى توقعات مسبقة أو مؤشرات غير مباشرة، إلا أن تنفيذ صفقات كبيرة الحجم خلال فترة زمنية قصيرة جداً قبل إعلان سياسي بهذا المستوى من الحساسية، يعيد طرح احتمال وصول معلومات مبكرة إلى بعض المتعاملين قبل نشر القرار رسمياً.

وتتابع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عادة مثل هذه التحركات عندما تترافق ثلاثة عناصر رئيسية هي توقيت شديد الحساسية وحجم تداول مرتفع وارتباط مباشر بقرار سياسي مؤثر في الأسواق، وهي عناصر اجتمعت في تحركات الدقائق التي سبقت إعلان التأجيل، ما جعلها محل متابعة في الأوساط المالية الأمريكية.

تكتسب التحركات التي سبقت إعلان تأجيل الضربة الأمريكية أهمية خاصة لأنها جاءت في لحظة توتر مرتبطة بأسواق الطاقة العالمية واحتمالات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، وهو ما جعل أي إشارة إلى التهدئة تؤثر فوراً على اتجاه الأسعار العالمية.

وفي ظل تسارع انتقال المعلومات داخل الأسواق الحديثة، لم يعد السؤال المطروح فقط متى يصدر القرار، بل من يعرف به أولاً، وكيف ينعكس ذلك على اتجاهات الاستثمار قبل أن يتحول إلى إعلان رسمي.