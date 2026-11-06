6 أصوات عربية وإسلامية في قلب الكونغرس الأمريكي بمجلسيه (الشيوخ والنواب).. من هم؟ تاريخ النشر: 2026/11/06 12:09 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/06 12:09 صباحًا 6 أصوات عربية وإسلامية في قلب الكونغرس الأمريكي بمجلسيه (الشيوخ والنواب).. من هم؟ افتتاح مكتب بريد سلوك في ريف الرقة الشمالي مبادرة شعار التاجر الملتزم في طرطوس قطن بمواصفات أفضل ومياه أقل.. أبحاث في محطة جب رملة بريف حماة لتطوير أصناف جديدة وزير الطاقة محمد البشير: سيتم طرح نوعين من مادة المازوت بسعر مخفّض إعادة افتتاح 35 مدرسة في عدة مناطق بمحافظة حمص مع بداية العام الدراسي صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الكونغرس الأمريكي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة دوريات أمن الطرق في البادية السورية تساند المسافرين وتعزز السلامة المرورية وفاة شخص وإصابة 18 آخرين جراء حوادث سير في سوريا خلال الـ ٢4 ساعة الماضية الرئيس الشرع يصل الرياض لبحث مواضيع ثنائية وتوقيع عدة اتفاقيات سوريا ومصر تبحثان تطوير التعاون في قطاع السكك الحديدية الدفاع المدني يبدأ إزالة وترحيل الأنقاض في الزبداني بريف دمشق وزير الإعلام: هدفنا بيئة مهنية حرة تصون السلم الأهلي وتواكب المرحلة الانتقالية آخر الأخبار محلياتالمحافظاتدمشق «بروجكت سوريا 2026» يختتم فعالياته بعقد 380 اجتماعاً وإجراء 200 مقابلة توظيف دير الزورالمحافظاتخدماتمحليات وحدتا التخزين والتبريد في الشميطية بريف دير الزور تدعمان المزارعين وتحفظان محاصيلهم محلياتدمشق ”ستارت أب سوريا 2026″ تعلن الفائزين بجوائز ريادة الأعمال