زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب قبالة سواحل أوكيناوا اليابانية

2222328 زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب قبالة سواحل أوكيناوا اليابانية

طوكيو-سانا

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم الجمعة أن زلزالاً بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر، وقع في المياه الواقعة شمال غربي جزيرة ميياكوجيما بمحافظة أوكيناوا.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن الوكالة قولها: إن شدة الزلزال بلغت 3 درجات على مقياس الزلازل الياباني المكون من 7 درجات في جزيرة كومي، دون أن يصدر أي تحذير من أمواج تسونامي.

وتحدد مركز الزلزال عند ملتقى دائرة عرض 26 درجة شمالاً وخط طول 125.8 درجة شرقاً.

وكان زلزال بشدة 6 درجات على مقياس ريختر ضرب أول أمس الأربعاء قبالة سواحل محافظة ايواتيه شمال شرق اليابان.

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