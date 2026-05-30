لجنة تحقيق: الرئيس البرازيلي الأسبق كوبيتشيك اغتيل ولم يمت بحادث

برازيليا-سانا‏

خلصت لجنة تحقيق برازيلية خاصة إلى أن الرئيس البرازيلي الأسبق جوسيلينو كوبيتشيك، ‏الذي توفي عام 1976، تعرض لعملية اغتيال نفذتها الديكتاتورية العسكرية الحاكمة ‏آنذاك، وليس حادث سير كما ورد في الرواية الرسمية.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن تقرير اللجنة المعنية بالوفيات والاختفاءات السياسية، والذي ‏يقع في نحو 1300 صفحة ونُشر مؤخراً قوله: إن كوبيتشيك كان هدفاً لمؤامرة سياسية، ما ‏يتناقض مع الاستنتاجات الرسمية التي أعلنت عقب وفاته.‏

وأوضحت اللجنة أن “سبب وفاة كوبيتشيك يعود إلى الاضطهاد السياسي الذي مارسته ‏الدولة البرازيلية خلال فترة الحكم العسكري بين عامي 1964 و1985″، مشيرةً إلى أن ‏اسمه سيُدرج ضمن القائمة الرسمية لضحايا الاختفاء القسري والقتل السياسي في تلك ‏الحقبة.‏

ويعد كوبيتشيك، الذي تولى رئاسة البرازيل بين عامي 1956 و1961، من أبرز ‏الشخصيات السياسية في تاريخ البلاد، واشتهر بدفاعه عن الديمقراطية ومعارضته للحكم ‏العسكري.‏

وأكدت اللجنة استناداً إلى تحقيقات وأدلة جديدة، أن سيناريو مصرع كوبيتشيك جاء نتيجة ‏حادث “لم يحدث على النحو المعلن”، معتبرةً أن الرئيس الأسبق تعرض لعملية اغتيال، ‏وأن الأدلة المتعلقة بالقضية “دُمّرت بصورة متعمدة ومنهجية على مدى سنوات”.‏

كما رجحت اللجنة فرضية تعرض السائق للتخدير خلال توقف سابق في أحد الفنادق، ‏في إطار مخطط استهدف تصفية الرئيس الأسبق.‏

يشار إلى أن كوبيتشيك قد لقي مصرعه في الـ 22 من آب عام 1976، أثناء توجهه من مدينة ‏ساو باولو إلى ريو دي جانيرو، عندما اصطدمت السيارة التي كان يستقلها بشاحنة قادمة ‏من الاتجاه المقابل، وفق الرواية الرسمية آنذاك.‏