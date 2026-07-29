الرياض-سانا
أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأربعاء، أنها نفذت ضربات نوعية بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية ضد ميليشيا تابعة لإيران بالعراق رداً على استهداف منشآتها النفطية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، اللواء الركن تركي المالكي، قوله “إن هذه العمليات جاءت استكمالاً لبيانين سابقين أفادا باعتراض وتدمير طائرات مسيّرة حاولت استهداف منشآت بترولية حيوية في المنطقتين الشرقية والرياض”، مشيراً إلى أن تلك الاعتداءات نفذتها ميليشيا تابعة لإيران من الأراضي العراقية، وأن الضربات استهدفت مواقع انطلاق تلك الاعتداءات.
وشدد المالكي على أن هذه العمليات استندت إلى حق المملكة في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً في الوقت ذاته أن الرياض لا تسعى إلى التصعيد، غير أن قواتها ستواصل الرد بحزم على أي اعتداء يمس أمنها واستقرارها.
وأدانت السعودية، أمس الثلاثاء، بأشد العبارات، استمرار الميليشيات التابعة لإيران في العراق بإطلاق المسيرات، لاستهداف منشآتها البترولية في المنطقة الشرقية.
السعودية تستهدف ميليشيات تابعة لإيران بالعراق رداً على استهداف منشآتها النفطية
الرياض-سانا