السعودية تستهدف ميليشيات تابعة لإيران بالعراق رداً على استهداف منشآتها النفطية

الرياض-سانا‏

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أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأربعاء، أنها نفذت ضربات نوعية بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية ضد ميليشيا تابعة ‏لإيران بالعراق رداً على استهداف منشآتها النفطية.‏

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، اللواء الركن تركي المالكي، قوله “إن هذه العمليات ‏جاءت استكمالاً لبيانين سابقين أفادا باعتراض وتدمير طائرات مسيّرة حاولت استهداف منشآت بترولية حيوية في المنطقتين الشرقية ‏والرياض”، مشيراً إلى أن تلك الاعتداءات نفذتها ميليشيا تابعة لإيران من الأراضي العراقية، وأن الضربات استهدفت مواقع انطلاق ‏تلك الاعتداءات.‏

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وشدد المالكي على أن هذه العمليات استندت إلى حق المملكة في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً في ‏الوقت ذاته أن الرياض لا تسعى إلى التصعيد، غير أن قواتها ستواصل الرد بحزم على أي اعتداء يمس أمنها واستقرارها.‏

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وأدانت السعودية، أمس الثلاثاء، بأشد العبارات، استمرار الميليشيات التابعة لإيران في العراق بإطلاق المسيرات، لاستهداف منشآتها ‏البترولية في المنطقة الشرقية.‏