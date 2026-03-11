إصابة أربعة أشخاص جراء سقوط مسيّرتين في محيط مطار دبي

دبي-سانا

أعلنت حكومة إمارة دبي، اليوم الأربعاء، إصابة أربعة أشخاص من جنسيات أفريقية وآسيوية، جراء سقوط طائرتين مُسيرتين في محيط مطار دبي الدولي.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي في منشور على منصة إكس: إن الجهات المختصة أكدت سقوط طائرتين مُسيرتين في محيط مطار دبي، ما تسبب بإصابات بسيطة لشخصين من الجنسية الغانية وشخص بنغلاديشي، وإصابة متوسطة لشخص من الجنسية الهندية.

كما أكدت الجهات المختصة استمرار حركة الطيران بصورة طبيعية.

وكانت السلطات الإماراتية أعلنت أمس الثلاثاء، اندلاع حريق في منطقة صناعية تضم منشآت للنفط والطاقة في العاصمة أبو ظبي، جراء استهدافها بمسيرات إيرانية.

وتشن إيران هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية وإقليمية عدة بينها الإمارات، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة بعد الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران منذ الـ 28 من الشهر الماضي.