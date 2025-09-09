سلطنة عُمان تدين الهجوم الإسرائيلي على قطر وتؤكد تضامنها معها

photo 2025 09 09 18 53 44 سلطنة عُمان تدين الهجوم الإسرائيلي على قطر وتؤكد تضامنها معها
الدوحة-وكالة الأنباء العمانية

مسقط-سانا

أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها واستنكارها البالِغَيْن للهجوم الغاشم الذي شنّته إسرائيل على الأراضي القطرية، وجرائم الاغتيالات السياسية والغدر التي تمارسها في انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي وخرقٍ فاضحٍ لسيادة الدول، وتصعيدٍ خطير يهدد أمن واستقرار المنطقة ويبعدها عن مسار السلام.

وأكدت وزارة الخارجية العمانية في بيان لها تضامنها مع قطر، قيادةً وحكومةً وشعباً، وتأييدها كل ما تتخذه دولة قطر من إجراءات في مواجهة هذا العدوان المستفز.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والسياسية وممارسة صلاحياته القانونية في ردع إسرائيل وكبح انتهاكاتها لقواعد الأمن والسلم في المنطقة.

مصرع شخص وإصابة خمسة آخرين في زلزال ضرب ساحل البيرو
تركيا تحذّر من التصعيد في غزة وتعلن وقف التجارة مع إسرائيل
إسبانيا تقدم خطة عمل عاجلة لوقف الكارثة الإنسانية في غزة
مرحبة بتشكيل هيئة وطنية للمفقودين في سوريا.. الصليب الأحمر الدولية: وثقنا أكثر من 35 ألف حالة
خبراء أمميون يطالبون باجتماع طارئ قبل 17 أيلول لوقف العدوان على غزة وإنهاء الاحتلال
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك