برلين -سانا

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بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال لقاءين منفصلين مع الرئيس ‏الألماني فرانك فالتر شتاينماير والمستشار فريدريش ميرتس في برلين اليوم الجمعة، ‏تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز الحوار والدبلوماسية وخفض ‏التصعيد، إلى جانب تعزيز الشراكة بين البلدين عبر توقيع اتفاقيات للتعاون الأمني ‏والعسكري.‏

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وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، أن أمير قطر أكد خلال لقائه شتاينماير حرص ‏بلاده على دعم الوساطة والحوار بين الأطراف المتنازعة، وتقديم المساعدات التنموية ‏والإنسانية دولياً، مشدداً على اهتمام الدوحة بتطوير الشراكة الاستراتيجية مع برلين.‏

من جانبه، أعرب شتاينماير عن تطلعه إلى تعزيز الشراكة بين البلدين وتوسيعها في ‏مختلف المجالات، انطلاقاً من المصالح الاقتصادية والأمنية المشتركة، مؤكداً أهمية ‏احترام القانون الدولي وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية. ‏

القضية الفلسطينية وخفض التصعيد

‏ ‏وخلال لقائه المستشار الألماني ميرتس، تناول أمير قطر تطورات الأوضاع الإقليمية ‏والدولية، ولا سيما في الشرق الأوسط، وأكد الجانبان أهمية احترام سيادة الدول ‏والقانون الدولي، وتغليب الحوار والدبلوماسية في معالجة القضايا.‏

كما بحث الجانبان القضية الفلسطينية والأوضاع الإنسانية في المنطقة، وشددا على ‏ضرورة حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ومواصلة الجهود ‏الرامية إلى خفض التصعيد. ‏

وأكد ميرتس سعي البلدين إلى بناء شراكة شاملة، مثمناً دور قطر في الوساطة بين ‏أطراف النزاع، ومشيراً إلى استمرار التواصل بين الجانبين بشأن الجهود الدبلوماسية.‏

اتفاقيات للتعاون الأمني والعسكري

وعلى هامش الزيارة، وقّع الجانبان اتفاقيتين للتعاون الأمني بين وزارة الداخلية ‏القطرية وقوة الأمن الداخلي القطرية من جهة، ووزارة الداخلية الاتحادية الألمانية من ‏جهة أخرى، إضافة إلى اتفاقية للتعاون العسكري، وخطاب نوايا بين وزارتي ‏الخارجية للتعاون في مجالات السلام والمصالحة وتسوية النزاعات. ‏

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وتأتي زيارة أمير قطر إلى ألمانيا في المحطة الثانية من جولة أوروبية بدأها بزيارة ‏سويسرا يومي 18 و19 تشرين الثاني الجاري، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ‏وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

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