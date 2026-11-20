برلين -سانا
بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال لقاءين منفصلين مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير والمستشار فريدريش ميرتس في برلين اليوم الجمعة، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز الحوار والدبلوماسية وخفض التصعيد، إلى جانب تعزيز الشراكة بين البلدين عبر توقيع اتفاقيات للتعاون الأمني والعسكري.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، أن أمير قطر أكد خلال لقائه شتاينماير حرص بلاده على دعم الوساطة والحوار بين الأطراف المتنازعة، وتقديم المساعدات التنموية والإنسانية دولياً، مشدداً على اهتمام الدوحة بتطوير الشراكة الاستراتيجية مع برلين.
من جانبه، أعرب شتاينماير عن تطلعه إلى تعزيز الشراكة بين البلدين وتوسيعها في مختلف المجالات، انطلاقاً من المصالح الاقتصادية والأمنية المشتركة، مؤكداً أهمية احترام القانون الدولي وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية.
القضية الفلسطينية وخفض التصعيد
وخلال لقائه المستشار الألماني ميرتس، تناول أمير قطر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، ولا سيما في الشرق الأوسط، وأكد الجانبان أهمية احترام سيادة الدول والقانون الدولي، وتغليب الحوار والدبلوماسية في معالجة القضايا.
كما بحث الجانبان القضية الفلسطينية والأوضاع الإنسانية في المنطقة، وشددا على ضرورة حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ومواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد.
وأكد ميرتس سعي البلدين إلى بناء شراكة شاملة، مثمناً دور قطر في الوساطة بين أطراف النزاع، ومشيراً إلى استمرار التواصل بين الجانبين بشأن الجهود الدبلوماسية.
اتفاقيات للتعاون الأمني والعسكري
وعلى هامش الزيارة، وقّع الجانبان اتفاقيتين للتعاون الأمني بين وزارة الداخلية القطرية وقوة الأمن الداخلي القطرية من جهة، ووزارة الداخلية الاتحادية الألمانية من جهة أخرى، إضافة إلى اتفاقية للتعاون العسكري، وخطاب نوايا بين وزارتي الخارجية للتعاون في مجالات السلام والمصالحة وتسوية النزاعات.
وتأتي زيارة أمير قطر إلى ألمانيا في المحطة الثانية من جولة أوروبية بدأها بزيارة سويسرا يومي 18 و19 تشرين الثاني الجاري، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية.