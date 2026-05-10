الأردن: الاعتداء بمسيّرة على سفينة تجارية في المياه الإقليمية القطرية خرق لمبدأ حرية الملاحة

عمّان-سانا

‏أدان الأردن اليوم الأحد، الاعتداء الذي تعرضت له سفينة بضائع تجارية بطائرة مسيّرة أثناء إبحارها في المياه الإقليمية القطرية، مؤكداً أنه يشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي، ومبدأ حرية الملاحة.

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان “رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء، وتضامنه المطلق مع دولة قطر، ووقوفه الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها”.

وشددت الوزارة على ضرورة “احترام القانون الدولي وسيادة الدول وحرية الملاحة، وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982”.

وكانت دولة قطر أدانت اليوم الأحد، استهداف سفينة بضائع تجارية بطائرة مسيّرة أثناء إبحارها داخل المياه الإقليمية القطرية شمال شرق العاصمة الدوحة، ما أدى إلى اندلاع حريق محدود على متنها دون تسجيل إصابات، وجددت موقفها الثابت بأن أمن الملاحة البحرية وحرية المرور في الممرات الدولية ركيزتان أساسيتان للأمن والاستقرار، ولا يجوز المساس بهما تحت أي ظرف.