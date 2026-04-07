السعودية تدين اقتحام وزير إسرائيلي المسجد الأقصى المبارك

الرياض-سانا

أدانت السعودية بأشد العبارات اقتحام الوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك، وأكّدت رفضها التام لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين الدولية، وتعديها على حرمة المقدسات الإسلامية واستفزاز مشاعر المسلمين حول العالم.

ونقلت وكالة “واس” للأنباء عن وزارة الخارجية السعودية قولها في بيان اليوم الثلاثاء: “تؤكد المملكة إدانتها واستنكارها الشديدين لهذا الاقتحام السافر لباحات المسجد الأقصى تحت حماية من قوات الاحتلال، وتشدّد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف كل الانتهاكات والتعديات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، والمواقع المقدسة والتاريخية في فلسطين المحتلة، واحترام الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، ومحاسبة الاحتلال جراء هذه الممارسات المتكررة والشنيعة”.

وكان ابن غفير اقتحم مساء أمس الإثنين المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال، وذلك بالتزامن مع مواصلة السلطات الإسرائيلية إغلاق المسجد لليوم الـ 38 على التوالي.