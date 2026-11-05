ترامب يستبعد إقالة هيغسيث ويؤكد استمراره في منصب وزير الحرب

واشنطن-سانا‏

استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استبدال وزير الحرب بيت هيغسيث، مؤكداً أنه يؤدي ‏عمله بصورة جيدة، وذلك في وقت تواجه فيه الإدارة الأمريكية ضغوطاً سياسية متزايدة على ‏خلفية تداعيات الحرب مع إيران وخسائر الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي.‏

ونقلت شبكة “‏ABC News‏” اليوم الخميس عن ترامب قوله للصحفيين أمس: إن هيغسيث ‏سيواصل مهامه، معتبراً أن الحرب مع إيران كانت ضرورية، وأن نتائجها ستكون إيجابية على ‏المدى الطويل، رغم استمرارها منذ ثمانية أشهر وما خلفته من خسائر بشرية وارتفاع في أسعار ‏الطاقة واستنزاف للذخائر الأمريكية.‏

من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) شون بارنيل أن هيغسيث ‏ملتزم بقيادة الوزارة حتى نهاية ولاية ترامب، رافضاً ما وصفه بمحاولات سياسية لإطلاق ‏تحقيقات لا تستند إلى مخالفات.‏

وتأتي هذه التصريحات مع استعداد الديمقراطيين لاستخدام أغلبيتهم الجديدة في الكونغرس ‏لتكثيف الرقابة على إدارة ترامب، وسط توقعات بأن يكون هيغسيث أحد أبرز المسؤولين ‏المستهدفين بالتحقيقات، ولا سيما بشأن إدارة الحرب مع إيران، والضربات على قوارب يشتبه ‏بتورطها في تهريب المخدرات، إضافة إلى قرارات إقالة عدد من كبار الضباط العسكريين.‏

وكان الحزب الديمقراطي حقق فوزاً في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس ‏الأمريكي، التي ‏جرت الثلاثاء، وتمكن من استعادة السيطرة على مجلس ‏النواب وانتزاع أغلبية مجلس الشيوخ من ‏الجمهوريين، بعد فوزه بسبعة ‏مقاعد كانت خاضعة للحزب الجمهوري.‏