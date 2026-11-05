ترامب يستبعد إقالة هيغسيث ويؤكد استمراره في منصب وزير الحرب

واشنطن-سانا
استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استبدال وزير الحرب بيت هيغسيث، مؤكداً أنه يؤدي عمله بصورة جيدة، وذلك في وقت تواجه فيه الإدارة الأمريكية ضغوطاً سياسية متزايدة على خلفية تداعيات الحرب مع إيران وخسائر الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي.
ونقلت شبكة “ABC News” اليوم الخميس عن ترامب قوله للصحفيين أمس: إن هيغسيث سيواصل مهامه، معتبراً أن الحرب مع إيران كانت ضرورية، وأن نتائجها ستكون إيجابية على المدى الطويل، رغم استمرارها منذ ثمانية أشهر وما خلفته من خسائر بشرية وارتفاع في أسعار الطاقة واستنزاف للذخائر الأمريكية.
من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) شون بارنيل أن هيغسيث ملتزم بقيادة الوزارة حتى نهاية ولاية ترامب، رافضاً ما وصفه بمحاولات سياسية لإطلاق تحقيقات لا تستند إلى مخالفات.
وتأتي هذه التصريحات مع استعداد الديمقراطيين لاستخدام أغلبيتهم الجديدة في الكونغرس لتكثيف الرقابة على إدارة ترامب، وسط توقعات بأن يكون هيغسيث أحد أبرز المسؤولين المستهدفين بالتحقيقات، ولا سيما بشأن إدارة الحرب مع إيران، والضربات على قوارب يشتبه بتورطها في تهريب المخدرات، إضافة إلى قرارات إقالة عدد من كبار الضباط العسكريين.
وكان الحزب الديمقراطي حقق فوزاً في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، التي جرت الثلاثاء، وتمكن من استعادة السيطرة على مجلس النواب وانتزاع أغلبية مجلس الشيوخ من الجمهوريين، بعد فوزه بسبعة مقاعد كانت خاضعة للحزب الجمهوري.