الكويت والبحرين والأردن ترحب بإدانة مجلس الأمن هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية

الكويت /المنامة-سانا

رحب كل من الكويت والبحرين والأردن، اليوم الأحد، بالبيان الصادر عن مجلس الأمن، وما تضمنه من إدانة للهجمات الصاروخية التي شنتها ميليشيا الحوثي على الأراضي السعودية والسفن التجارية منذ تموز الماضي، وذلك بعد ترحيب كل من قطر والسعودية بالبيان.

وجددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان نشرته عبر منصة “إكس” تضامن الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها، ودعمها الحكومة اليمنية الشرعية.

وأعربت عن تقدير الكويت لما تضمنه البيان من تأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واحترام سيادة الجمهورية اليمنية واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض الأعمال التي تهدد الأمن الإقليمي وحقوق وحريات الملاحة البحرية.

بدورها، رحبت مملكة البحرين بالبيان، وأكدت في بيان صادر عن وزارة خارجيتها نشرته وكالة “بنا” تضامنها الكامل مع السعودية، ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مصالحها الحيوية.

وشددت البحرين على أن أمن السعودية واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعبرت عن تقديرها للجهود الدبلوماسية والتنموية والإنسانية التي تبذلها السعودية، دعماً للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن.

وجددت البحرين دعوة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، واتخاذ موقف حازم لردع الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي تهدد أمن وسلامة الملاحة والتجارة الدولية، وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

من جانبها، أكدت الأردن ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216، ورفض الأعمال التي تهدد الأمن الإقليمي وحرية الملاحة البحرية، مجددة تضامنها الكامل ووقوفها المطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية، ودعم كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي أدانوا أمس الأول الجمعة الاعتداءات الصاروخية التي شنتها ميليشيا الحوثي على السعودية وعلى السفن التجارية خلال الشهر الماضي، معربين عن قلقهم إزاء تصاعد التوترات في اليمن، ومشددين على أهمية تجنب الأعمال التي من شأنها تقويض جهود تحقيق السلام في البلاد وتهديد السلم والأمن الدوليين.