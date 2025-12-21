الجيش اللبناني يفكك جهاز تجسس إسرائيلي في بلدة يارون بجنوب لبنان

photo 2025 12 21 23 52 11 الجيش اللبناني يفكك جهاز تجسس إسرائيلي في بلدة يارون بجنوب لبنان
الجيش اللبناني يعثر على جهاز تجسس إسرائيلي جنوب البلاد - الأناضول

بيروت-سانا

فكك الجيش اللبناني اليوم جهاز تجسس إسرائيلياً مموهاً ومزوداً بآلة تصوير، بعد العثور عليه في بلدة يارون التابعة لقضاء بنت جبيل بجنوب لبنان، وذلك ضمن عمليات المسح الهندسي التي تنفذها وحداته العسكرية في المناطق الجنوبية.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم: إن وحدة مختصة عثرت على الجهاز وقامت بتفكيكه، مشيرة إلى أن هذا الخرق يأتي في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية.

ودعا البيان المواطنين إلى الابتعاد عن أي أجسام مشبوهة وعدم لمسها، والتبليغ عنها فوراً لدى أقرب مركز عسكري حفاظاً على سلامتهم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في الـ 27 من تشرين الثاني 2024، عبر اعتداءات متكررة على الأراضي اللبنانية، ما يزيد من التوتر في المناطق الحدودية الجنوبية.

