الإمارات تدين الاعتداء الإيراني على ميناء صلالة العماني

أبوظبي-سانا

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الغادر الذي استهدف ميناء صلالة في سلطنة عُمان بطائراتٍ مسيّرة، والذي أسفر عن وقوع أضرار في عدد من خزانات الوقود بالميناء.

ونقلت وكالة “وام” للأنباء عن وزارة الخارجية الإماراتية قولها في بيان: “إن هذه الاعتداءات تُعًد تصعيداً خطيراً وانتهاكاً لمبادئ القانون الدولي”، مجددة التأكيد على “تضامن دولة الإمارات الكامل مع سلطنة عُمان الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه صون أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها والحفاظ على استقرارها”.

وكانت سلطنة عُمان، أعلنت أمس الأربعاء، إسقاط عدد من الطائرات المسيرة، بينما أصابت مسيرات أخرى خزانات للوقود في ميناء صلالة، دون تسجيل أي خسائر بشرية.