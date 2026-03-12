وزير الطاقة الأمريكي: واشنطن غير جاهزة حالياً لمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز

واشنطن-سانا

أعلن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة “غير جاهزة” حالياً لنشر قوات ترافق ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.

وقال رايت لشبكة “سي إن بي سي” الإخبارية: “لا يمكن للجيش الأمريكي القيام بهذا العمل في الوقت الراهن، إذ تتركز جميع إمكانياته العسكرية على تدمير القدرات الهجومية الإيرانية”.

ورجّح رايت أن تقدم الولايات المتحدة على خطوة مرافقة السفن بحلول نهاية الشهر الجاري، مشيراً إلى أن واشنطن ستفرج عن 172 مليون برميل، بموجب اتفاقية مقايضة تسمح بإعادة 200 مليون برميل إلى احتياطها البترولي الاستراتيجي.

ورغم هذا التحرك، لم تتراجع المخاوف من انقطاع إمدادات الطاقة في ظل إغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس النفط الخام العالمي.

وكانت وكالة الطاقة الدولية أعلنت في وقت سابق اليوم، أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت “بأكبر اضطراب” في إمدادات النفط في تاريخ السوق العالمية، مشيرةً إلى سحب 400 مليون برميل في أكبر عملية سحب من الاحتياطيات في تاريخها، وذلك بهدف ⁠خفض أسعار الخام.

وتشهد المنطقة منذ الثامن والعشرين من شباط الماضي تصعيداً عسكرياً، مع استمرار الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، التي طالت منشآت حيوية في عدة دول عربية وإقليمية؛ ما أثار مخاوف دولية من اتساع رقعة المواجهة، وتهديد إمدادات الطاقة وحركة الملاحة في الممرات البحرية الاستراتيجية.