مقتل ثلاثة فلسطينيين بقصف لطائرات الاحتلال على خان يونس جنوب قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

قتل ثلاثة فلسطينيين اليوم الأحد، جراء قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن القصف استهدف دوار بني سهيلا شرقي المدينة، ما أسفر عن مقتل فلسطينيين اثنين، أحدهما طفل، إضافة إلى وفاة آخر متأثراً بإصابته الخطيرة التي أصيب بها ليلة أمس.

وبمقتل الفلسطينيين الثلاثة، يرتفع عدد القتلى منذ صباح الأحد إلى تسعة فلسطينيين، إضافة إلى إصابة آخرين، جراء استهداف طائرات الاحتلال نقاطاً شرطية ومواقع متفرقة في خان يونس جنوب القطاع.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، فإن عدد القتلى منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في الـ 10 من تشرين الأول 2025 بلغ 702 قتيل، إضافة إلى 1,013 جريحاً و756 حالة انتشال، كما ارتفع عدد الضحايا الإجمالي منذ بدء العدوان في الـ 7 من تشرين الأول 2023 إلى 72,578 قتيلاً و172,013 جريحاً.