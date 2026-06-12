باريس تستضيف مؤتمراً دولياً لإحياء حل الدولتين وسط تحديات متصاعدة

باريس-سانا

تستضيف فرنسا، اليوم الجمعة، مؤتمراً دولياً يهدف إلى إعادة إحياء مسار حل الدولتين وتعزيز فرص التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، بمشاركة شخصيات من المجتمع المدني الفلسطيني والإسرائيلي ووزراء خارجية ومسؤولين من عشرات الدول، في وقت تتواصل فيه الحرب على قطاع غزة وتتزايد المخاوف من تراجع فرص التوصل إلى حل سياسي دائم.

وذكرت إذاعة فرنسا الدولية (RFI)، أن المؤتمر الذي ينظمه “منتدى باريس للسلام”، يأتي بعد عام على “إعلان نيويورك” المدعوم من الأمم المتحدة، والذي وضع خارطة طريق لإقامة دولة فلسطينية، وأسهم في دفع 12 دولة، بينها فرنسا وبريطانيا وكندا، إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

تحريك المسار السياسي ووقف إطلاق النار

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن أهمية المؤتمر تزداد في ظل استمرار الصراعات في المنطقة وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وتعثر جهود تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرة أن تحريك المسار السياسي بات أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

ومن المقرر أن يختتم المشاركون أعمال المؤتمر بإصدار وثيقة تحت عنوان “دعوة إلى العمل” أو “نداء باريس 2026″، تتضمن ثماني نقاط رئيسية تدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، ووقف التوسع الاستيطاني، وإعادة إعمار القطاع، وتنفيذ إصلاحات في مؤسسات الحكم الفلسطينية، إضافة إلى تعزيز دور المجتمع المدني في دعم جهود السلام.

كما سترفع توصيات المؤتمر إلى قادة دول مجموعة السبع الذين يعقدون اجتماعهم الأسبوع المقبل في فرنسا، في محاولة لحشد دعم دولي أوسع للحفاظ على خيار حل الدولتين.

تحذيرات من التوسع الاستيطاني

وتشير مسودة الوثيقة، وفق ما نقلته وكالة رويترز، إلى أن قطاع غزة يعاني دماراً واسعاً، محذرة من أن تصاعد عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني وعمليات الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية يقوض بصورة متزايدة فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، في وقت “تضيق فيه بسرعة نافذة الحل السياسي”.

ويعقد المؤتمر وسط تزايد الانتقادات الغربية لسياسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولا سيما فيما يتعلق بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية.

ويبرز في هذا السياق مشروع الاستيطان المعروف باسم “إي1” شرقي القدس المحتلة، والذي يرى دبلوماسيون أنه قد يؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وعزل القدس الشرقية، ما يهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.

قلق دولي

وفي خطوة تعكس تنامي القلق الدولي من الأوضاع في الضفة الغربية، أعلنت فرنسا وبريطانيا وكندا والنرويج مؤخراً فرض عقوبات منسقة على شبكات إسرائيلية متهمة بتمويل أو دعم أو تنفيذ أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

في المقابل، قاطعت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل المؤتمر وقالت السفارة الإسرائيلية في باريس إن السفير الإسرائيلي تلقى دعوة للمشاركة لكنه لن يحضر، معتبرة أن الاجتماع “لا يسهم في تعزيز السلام”، كما شككت في قدرة فرنسا على لعب دور الوسيط بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ويأتي المؤتمر في وقت تشهد فيه القضية الفلسطينية تحديات متزايدة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتصاعد التوتر في الضفة الغربية، وسط تحذيرات دولية من أن استمرار العنف والتوسع الاستيطاني يهددان بتقويض فرص التوصل إلى تسوية سياسية قائمة على حل الدولتين.