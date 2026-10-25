مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية تبحثان التطورات الإقليمية واحتواء ‏التصعيد

القاهرة-سانا
بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، مستجدات الأوضاع الإقليمية وسبل احتواء التصعيد في المنطقة.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الاتصال تناول التعاون بين مصر والوكالة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، في ظل التطورات الإقليمية واحتمالات تصاعد التوتر.
وأكد الجانبان، بحسب البيان، أهمية التحرك العاجل لاحتواء الأزمة الراهنة وتكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق يسهم في استعادة الهدوء والاستقرار في المنطقة.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتمدت بأغلبية ساحقة، خلال الدورة السبعين لمؤتمرها العام في 18 أيلول الماضي، القرار المصري السنوي بشأن تطبيق نظام الضمانات الشاملة للوكالة الذرية على كل المنشآت النووية في الشرق الأوسط.