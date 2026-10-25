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مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية تبحثان التطورات الإقليمية واحتواء ‏التصعيد

01 3 3 مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية تبحثان التطورات الإقليمية واحتواء ‏التصعيد
وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد ‏العاطي يبحث هاتفياً مع المدير العام للوكالة الدولية ‏للطاقة الذرية رافائيل غروسي مستجدات الأوضاع الإقليمية وسبل احتواء ‏التصعيد في المنطقة

القاهرة-سانا‏

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد ‏العاطي، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، مع المدير العام للوكالة الدولية ‏للطاقة الذرية رافائيل غروسي، مستجدات الأوضاع الإقليمية وسبل احتواء ‏التصعيد في المنطقة.‏

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الاتصال تناول التعاون بين ‏مصر والوكالة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، في ظل ‏التطورات الإقليمية واحتمالات تصاعد التوتر.‏

وأكد الجانبان، بحسب البيان، أهمية التحرك العاجل لاحتواء الأزمة الراهنة ‏وتكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق يسهم في استعادة الهدوء ‏والاستقرار في المنطقة.‏

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتمدت بأغلبية ساحقة، خلال الدورة ‏السبعين ‏لمؤتمرها العام في 18 أيلول الماضي، القرار المصري السنوي ‌‏بشأن تطبيق نظام الضمانات الشاملة للوكالة الذرية على كل المنشآت النووية ‏في الشرق ‏الأوسط.‏

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