مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال في الأراضي المحتلة عام 48

0 1 مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال في الأراضي المحتلة عام 48

القدس المحتلة-سانا

قُتل شاب فلسطيني اليوم الأربعاء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة اللد في الأراضي المحتلة عام 1948.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على شاب فلسطيني في العشرينيات من العمر في مدينة اللد وقتلته، مشيرة إلى أنه سادس شخص تستهدفه قوات الاحتلال منذ مطلع العام الجاري.

وتأتي هذه الجريمة، في ظل تصاعد عنف القوات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، واستخدام القوة المفرطة واستسهال إطلاق الرصاص الحي ضدهم دون أي مساءلة أو عقوبة.

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