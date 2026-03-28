البحرين تعلن التصدي لاعتداءات صاروخية إيرانية

المنامة-سانا

أعلنت مملكة البحرين اليوم السبت، التصدي بنجاح لاعتداءات صاروخية إيرانية معادية.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية “بنا” عن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين قولها: إن “منظومات الدفاعات الجوية تصدت اليوم لهجمة صاروخية عدائية من إيران”، مؤكدةً عدم وقوع أي إصابات أو خسائر بالأرواح جراء الاعتداءات، وأنّ عملية تأمين موقع الهجوم مستمرة.

وأوضحت القيادة العامة أنه تم اعتراض وتدمير 174 صاروخاً، و385 طائرة مسيرة، استهدفت مملكة البحرين منذ بدء الاعتداءات الإيرانية في الـ 28 من شباط الماضي.

وجدّدت القيادة التأكيد على أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف المناطق المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.

وتتعرض دول الخليج العربي بشكل يومي لاعتداءات إيرانية، تطال منشآت مدنية وخدمية ومباني سكنية، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.