ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72.317 قتيلاً و172.158 مصاباً

photo 2026 04 09 12 33 46 ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72.317 قتيلاً و172.158 مصاباً

القدس المحتلة-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 72.317 قتيلاً، و172.158 مصاباً.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم الخميس، بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية قتيلين و21 إصابة جديدة، لافتةً إلى أن عدداً من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وبذلك ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ وقف إطلاق النار في الـ 10 من تشرين الأول الماضي إلى 738 قتيلاً، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 2.036، وجرى انتشال 759 جثماناً.

8 قتلى في ضربات أمريكية على قوارب يشتبه بتهريبها للمخدرات
254 قتيلاً و1165 جريحاً جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان
مقتل ثلاثة جنود لبنانيين جراء غارة إسرائيلية على قضاء النبطية
في توافق نادر الجمهوريون والديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي يتفقون على إلغاء الرسوم الجمركية
وزير الطاقة الأمريكي: واشنطن غير جاهزة حالياً لمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز
