ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72.317 قتيلاً و172.158 مصاباً

القدس المحتلة-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 72.317 قتيلاً، و172.158 مصاباً.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم الخميس، بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية قتيلين و21 إصابة جديدة، لافتةً إلى أن عدداً من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وبذلك ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ وقف إطلاق النار في الـ 10 من تشرين الأول الماضي إلى 738 قتيلاً، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 2.036، وجرى انتشال 759 جثماناً.