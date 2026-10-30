“إعلان أنقرة” يؤكد دعم وحدة سوريا والمساهمة في جهود إعادة إعمارها

أنقرة-سانا

أكد “إعلان أنقرة”، الصادر في ختام القمة الـ13 لمجلس رؤساء دول منظمة الدول التركية، اليوم الجمعة، دعم وحدة سوريا وسلامة أراضيها وأمنها، والمساهمة في جهود إعادة إعمارها.

وذكرت وكالة “الأناضول” التركية أن الإعلان شدد على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، ودعم أمنها واستقرارها وإعادة إعمارها.

دعوة إلى إنهاء الحرب على غزة

وفيما يتعلق بقطاع غزة، أكد الإعلان ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 لعام 2025، والخطة الشاملة الرامية إلى إنهاء الحرب ومعالجة الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشدداً على ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل يستند إلى تنفيذ حل الدولتين، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

تعزيز التعاون بين الدول التركية

وفي سياق تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء، دعا الإعلان إلى تطوير منظمة الدول التركية وتحويل التضامن بين دولها إلى تعاون استراتيجي مستدام، من خلال توسيع التنسيق السياسي والأمني وتعزيز التكامل الاقتصادي والثقافي.

كما أكد الإعلان أهمية تعزيز المشاورات الأمنية والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية، وتسريع العمل بمذكرة التفاهم المتعلقة بمشاورات إنشاء مجلس للأمن السيبراني.

وفي المجال الاقتصادي، رحب الإعلان بنمو حجم التجارة البينية بين دول المنظمة، داعياً إلى مواصلة المفاوضات بشأن تسهيل الخدمات والاستثمارات، وتبسيط الإجراءات الجمركية وإزالة العوائق الفنية وخفض تكاليف التجارة، إلى جانب تعزيز المنصات الرقمية والتعاون في مجالات التقييس والاقتصاد والمنافسة والضرائب والصناعة والاستخبارات المالية.

أوزبكستان تستضيف القمة المقبلة عام 2027

وأشار الإعلان إلى أن أوزبكستان ستستضيف القمة الـ14 للمنظمة عام 2027، مرحّباً بعرض قرغيزستان استضافة القمة غير الرسمية خلال العام نفسه، فيما تتولى تركيا الرئاسة الدورية للمنظمة حتى انعقاد القمة المقبلة.

وكانت أعمال القمة انطلقت في وقت سابق اليوم، باستقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رؤساء الدول والوفود المشاركة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

يُذكر أن منظمة الدول التركية تأسست عام 2009 بهدف تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين الدول الناطقة بالتركية، وتضم في عضويتها تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان، فيما تشارك تركمانستان وهنغاريا وجمهورية شمال قبرص التركية بصفة مراقب.