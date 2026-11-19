حلب-سانا

تفرض ساعات التغذية الكهربائية المحدودة وتكرار الانقطاعات أعباء مالية إضافية ‏على المواطنين وأصحاب المنشآت الصناعية في حلب الذين يلجؤون إلى اشتراكات ‏الأمبيرات والمولدات والبطاريات والطاقة الشمسية لتأمين احتياجاتهم من الكهرباء، في ‏وقت أصبحت فيه تكلفة هذه البدائل تؤثر على نفقات العائلات وتكاليف الإنتاج ‏وساعات العمل.‏

وأوضحت رهف عتوتة من أهالي حي مساكن الفردوس لمراسل سانا الأربعاء أن واقع ‏الكهرباء في الحي يشهد تراجعاً منذ أكثر من شهر، حيث لا تتجاوز مدة وصل التيار ‏الكهربائي في بعض الأحيان ساعتين تتخللها انقطاعات متكررة، مشيرة إلى أن أسعار ‏اشتراكات الأمبيرات تتراوح بين 140 و160 ألف ليرة، ما يضيف عبئاً إضافياً على ‏نفقات المواطنين.‏

بدوره أشار خالد السيد من أهالي حي الكلاسة إلى أن تراجع التغذية الكهربائية يفاقم ‏صعوبات تأمين الإنارة خلال فصل الشتاء، حتى لدى من يمتلكون أنظمة طاقة ‏شمسية حيث تحد الأجواء الغائمة من شحن البطاريات، لافتاً إلى تعرض منزله ‏لارتفاع مفاجئ في جهد التيار الكهربائي، ما أدى إلى احتراق عدد من المصابيح، ‏واضطراره للعودة إلى استخدام الطاقة البديلة.‏

من جهتها لفتت هالة قواس من أهالي حي بستان القصر إلى اعتمادها على بطارية ‏للإنارة خلال ساعات الليل، مع الحرص على ترشيد استخدام البطارية جراء قلة ‏ساعات وصل الكهرباء، مبينة أن تكلفة اشتراك الأمبيرات مرتفعة ولا تستطيع تحمّلها.‏

من جانبه أوضح إسماعيل سندة من أهالي حي الكلاسة أن التغذية الكهربائية لا ‏تصل في بعض الأيام إلا لمدة ساعتين خلال الليل ومثلهما خلال النهار، ما يجعل ‏اشتراك الأمبيرات البديل الأساسي للأهالي حيث تبلغ تكلفة الأمبيرات 120 ألف ليرة ‏أسبوعياً.‏

تكاليف تشغيل إضافية للصناعيين

لا تقتصر آثار نقص الكهرباء على الاستخدام المنزلي حيث يتكبد أصحاب الورشات ‏والمنشآت الصناعية تكاليف تشغيل إضافية تنعكس على الإنتاج، وأوضح صاحب ‏مطبعة في المنطقة الصناعية بالكلاسة أحمد شيخ العشرة أن منشأته كانت تستفيد من ‏خط كهرباء صناعي قبل تحويل التغذية إلى خط منزلي وإخضاعها للتقنين قبل نحو ‏خمسة أو ستة أشهر، الأمر الذي دفعه إلى الاعتماد بصورة أكبر على اشتراكات ‏الأمبيرات.‏

وأشار شيخ العشرة الى أن تكلفة الأمبيرات لمطبعته الصغيرة تتراوح بين 100 و120 ‏دولاراً أسبوعياً، فضلاً عن المشكلات المرتبطة بتذبذب جهد الكهرباء المنزلية، ما يرفع ‏استهلاك الكهرباء وقيمة الفواتير، ويزيد الأعباء التشغيلية على المنشأة.‏

من جانبه بين الصناعي في المنطقة الصناعية بالكلاسة محمد أبو زلام أن تكرار ‏انقطاع الكهرباء دفع أصحاب الورشات إلى استخدام المولدات واشتراكات الأمبيرات ‏كبدائل، إلا أن ارتفاع تكلفة هذه الاشتراكات يجعلها غير متاحة لجميع أصحاب ‏الأعمال، وينعكس سلباً على قدرتهم في تنفيذ بعض الأعمال والاستمرار في الإنتاج.‏

كلفة الاعتماد على المولدات والأمبيرات ‏

أما الصناعي حسام عفش فأشار إلى أن منشأته في المنطقة الصناعية بالكلاسة تعتمد ‏على المولدات أو الأمبيرات بعد انتهاء فترة التغذية الكهربائية، مشيراً إلى أن تشغيل ‏المولدات يستهلك نحو تسعة لترات من المازوت في الساعة، ما يجعل زيادة ساعات ‏العمل مكلفة، ويدفعه إلى تقليص الإنتاج ورفع أسعار المنتجات، إضافة إلى تخفيض ‏عدد العاملين والانتقال من نظام ورديتين إلى وردية واحدة.‏

ويؤدي تراجع ساعات التغذية الكهربائية في حلب إلى تكبيد المواطنين والمنشآت ‏الصناعية أعباءً مالية وتشغيلية إضافية باهظة، ما أدى الى الاعتماد على المولدات ‏الخاصة “الأمبيرات”، ومع زيادة ساعات تشغيلها ارتفعت قيمة الاشتراك الأسبوعي ‏بشكل كبير، ما أرهق الميزانيات المحدودة للعائلات.‏