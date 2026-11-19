حلب-سانا
تفرض ساعات التغذية الكهربائية المحدودة وتكرار الانقطاعات أعباء مالية إضافية على المواطنين وأصحاب المنشآت الصناعية في حلب الذين يلجؤون إلى اشتراكات الأمبيرات والمولدات والبطاريات والطاقة الشمسية لتأمين احتياجاتهم من الكهرباء، في وقت أصبحت فيه تكلفة هذه البدائل تؤثر على نفقات العائلات وتكاليف الإنتاج وساعات العمل.
وأوضحت رهف عتوتة من أهالي حي مساكن الفردوس لمراسل سانا الأربعاء أن واقع الكهرباء في الحي يشهد تراجعاً منذ أكثر من شهر، حيث لا تتجاوز مدة وصل التيار الكهربائي في بعض الأحيان ساعتين تتخللها انقطاعات متكررة، مشيرة إلى أن أسعار اشتراكات الأمبيرات تتراوح بين 140 و160 ألف ليرة، ما يضيف عبئاً إضافياً على نفقات المواطنين.
بدوره أشار خالد السيد من أهالي حي الكلاسة إلى أن تراجع التغذية الكهربائية يفاقم صعوبات تأمين الإنارة خلال فصل الشتاء، حتى لدى من يمتلكون أنظمة طاقة شمسية حيث تحد الأجواء الغائمة من شحن البطاريات، لافتاً إلى تعرض منزله لارتفاع مفاجئ في جهد التيار الكهربائي، ما أدى إلى احتراق عدد من المصابيح، واضطراره للعودة إلى استخدام الطاقة البديلة.
من جهتها لفتت هالة قواس من أهالي حي بستان القصر إلى اعتمادها على بطارية للإنارة خلال ساعات الليل، مع الحرص على ترشيد استخدام البطارية جراء قلة ساعات وصل الكهرباء، مبينة أن تكلفة اشتراك الأمبيرات مرتفعة ولا تستطيع تحمّلها.
من جانبه أوضح إسماعيل سندة من أهالي حي الكلاسة أن التغذية الكهربائية لا تصل في بعض الأيام إلا لمدة ساعتين خلال الليل ومثلهما خلال النهار، ما يجعل اشتراك الأمبيرات البديل الأساسي للأهالي حيث تبلغ تكلفة الأمبيرات 120 ألف ليرة أسبوعياً.
تكاليف تشغيل إضافية للصناعيين
لا تقتصر آثار نقص الكهرباء على الاستخدام المنزلي حيث يتكبد أصحاب الورشات والمنشآت الصناعية تكاليف تشغيل إضافية تنعكس على الإنتاج، وأوضح صاحب مطبعة في المنطقة الصناعية بالكلاسة أحمد شيخ العشرة أن منشأته كانت تستفيد من خط كهرباء صناعي قبل تحويل التغذية إلى خط منزلي وإخضاعها للتقنين قبل نحو خمسة أو ستة أشهر، الأمر الذي دفعه إلى الاعتماد بصورة أكبر على اشتراكات الأمبيرات.
وأشار شيخ العشرة الى أن تكلفة الأمبيرات لمطبعته الصغيرة تتراوح بين 100 و120 دولاراً أسبوعياً، فضلاً عن المشكلات المرتبطة بتذبذب جهد الكهرباء المنزلية، ما يرفع استهلاك الكهرباء وقيمة الفواتير، ويزيد الأعباء التشغيلية على المنشأة.
من جانبه بين الصناعي في المنطقة الصناعية بالكلاسة محمد أبو زلام أن تكرار انقطاع الكهرباء دفع أصحاب الورشات إلى استخدام المولدات واشتراكات الأمبيرات كبدائل، إلا أن ارتفاع تكلفة هذه الاشتراكات يجعلها غير متاحة لجميع أصحاب الأعمال، وينعكس سلباً على قدرتهم في تنفيذ بعض الأعمال والاستمرار في الإنتاج.
كلفة الاعتماد على المولدات والأمبيرات
أما الصناعي حسام عفش فأشار إلى أن منشأته في المنطقة الصناعية بالكلاسة تعتمد على المولدات أو الأمبيرات بعد انتهاء فترة التغذية الكهربائية، مشيراً إلى أن تشغيل المولدات يستهلك نحو تسعة لترات من المازوت في الساعة، ما يجعل زيادة ساعات العمل مكلفة، ويدفعه إلى تقليص الإنتاج ورفع أسعار المنتجات، إضافة إلى تخفيض عدد العاملين والانتقال من نظام ورديتين إلى وردية واحدة.
ويؤدي تراجع ساعات التغذية الكهربائية في حلب إلى تكبيد المواطنين والمنشآت الصناعية أعباءً مالية وتشغيلية إضافية باهظة، ما أدى الى الاعتماد على المولدات الخاصة “الأمبيرات”، ومع زيادة ساعات تشغيلها ارتفعت قيمة الاشتراك الأسبوعي بشكل كبير، ما أرهق الميزانيات المحدودة للعائلات.