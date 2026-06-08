ستارمر يدعو إلى وقف إطلاق النار بعد استئناف الضربات بين إيران ‏وإسرائيل

لندن-سانا
دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إيران وإسرائيل إلى وقف العنف والعودة إلى وقف إطلاق النار بعد استئناف الضربات بين البلدين بعد قرابة شهرين من الهدنة الهشة.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن ستارمر قوله: إنه “قلق للغاية من استئناف العنف في الشرق الأوسط”، مشيراً إلى أن “مفاوضات جدية تجري من أجل التوصل إلى سلام دائم”.
وأكد ستارمر أن “الحرب تترك تأثيراً كبيراً في أنحاء العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة” داعياً “جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولية العودة إلى وقف إطلاق النار”.
وكانت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أكدت في وقت سابق أن استئناف الحرب بين إيران وإسرائيل ليس في مصلحة أحد، داعية الطرفين إلى التهدئة الفورية واستمرار المفاوضات للتوصل إلى تسوية دائمة تضمن السلام والاستقرار في المنطقة، وتسمح بالاستئناف الكامل للتجارة العالمية.
وشهدت إيران وإسرائيل موجة تصعيد متبادل بعد أول تبادل مباشر للضربات منذ وقف إطلاق النار في نيسان الماضي، لكن الرئيس الأمريكي دعا الطرفين إلى وقف فوري لإطلاق النار ، قائلاً: إن “المفاوضات النهائية للسلام مستمرة”، وإن التصعيد قد يعرقلها.