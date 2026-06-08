ستارمر يدعو إلى وقف إطلاق النار بعد استئناف الضربات بين إيران ‏وإسرائيل

لندن-سانا‏

دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إيران وإسرائيل إلى وقف العنف ‏والعودة إلى وقف إطلاق النار بعد استئناف الضربات بين البلدين بعد قرابة ‏شهرين من الهدنة الهشة‎.‎

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن ستارمر قوله: إنه “قلق ‏للغاية من استئناف العنف في الشرق الأوسط”، مشيراً إلى أن “مفاوضات ‏جدية تجري من أجل التوصل إلى سلام دائم”.

وأكد ستارمر أن “الحرب تترك تأثيراً كبيراً في أنحاء العالم، بما في ذلك ‏المملكة المتحدة” داعياً “جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولية العودة إلى وقف ‏إطلاق النار‎”‎.

وكانت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أكدت في وقت سابق أن ‏استئناف الحرب بين إيران وإسرائيل ليس في مصلحة أحد، داعية الطرفين ‏إلى التهدئة الفورية واستمرار المفاوضات للتوصل إلى تسوية دائمة تضمن ‏السلام والاستقرار في المنطقة، وتسمح بالاستئناف الكامل للتجارة العالمية‎.‎

وشهدت إيران وإسرائيل موجة تصعيد متبادل بعد أول تبادل مباشر ‏للضربات منذ وقف إطلاق النار في نيسان الماضي، لكن الرئيس الأمريكي ‏دعا الطرفين إلى وقف فوري لإطلاق النار ، قائلاً: إن “المفاوضات النهائية ‏للسلام مستمرة”، وإن التصعيد قد يعرقلها.‏