روبيو: من مصلحة دول مجموعة السبع الدفع باتجاه فتح مضيق هرمز

واشنطن-سانا

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الخميس، أن من مصلحة كل الدول الأعضاء في مجموعة السبع، الدفع باتجاه إعادة فتح مضيق هرمز الذي تغلقه إيران عملياً في الوقت الراهن.

ونقلت وكالة فرانس برس عن روبيو قوله، قبيل توجّهه إلى فرنسا للالتحاق باجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع: إن “هناك تقدماً في المحادثات مع إيران.. هناك دولاً وسيطة تنقل الرسائل”، واصفاً الأمر بأنه “عملية جارية”.

وأعربت عدة دول بينها بريطانيا وفرنسا وكندا وألمانيا واليابان، في وقت سابق اليوم، خلال افتتاح اجتماع وزراء خارجية المجموعة في باريس، عن أملها بالتوصل إلى حل دبلوماسي للحرب التي اتّسعت رقعتها وباتت تداعياتها تطال الاقتصاد العالمي، بسبب الإغلاق شبه التام لمضيق هرمز.