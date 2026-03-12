الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين وسبع مسيرات

الرياض-سانا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الخميس، أنّ دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين وعدداً من الطائرات المسيرة أطلقت باتجاه مناطق مختلفة في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء الركن تركي المالكي قوله في بيان: “إن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه المنطقة الشرقية، إضافة إلى اعتراض صاروخ باليستي آخر أطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية”.

وفي بيان منفصل، أوضح المالكي أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت أيضاً من اعتراض وتدمير سبع طائرات مسيرة في منطقة الربع الخالي، كانت متجهة نحو حقل شيبة.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة بينها السعودية، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، حيث يأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة بعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.