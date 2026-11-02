رئيس وزراء بلجيكا يقدم استقالته إلى ملك البلاد

بروكسلسانا



قدم رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر استقالته إلى الملك فيليب، جراء عدم توصل الحكومة إلى توافق خلال مفاوضات الموازنة.



وقال القصر الملكي البلجيكي، في بيان عبر منصة “إكس” اليوم الإثنين: إن “الملك فيليب استقبل رئيس الوزراء الذي قدم استقالته عقب فشل مفاوضات الموازنة”، مشيراً إلى أن الملك أجل اتخاذ قراره في الوقت الراهن، على أن يبدأ اعتباراً من يوم غد الثلاثاء مشاورات مع قادة أحزاب الأغلبية المشاركة في الائتلاف الحكومي.



وذكرت وسائل إعلام أنه في حال قبل الملك فيليب استقالة دي ويفر، ستبدأ عملية تشكيل حكومة جديدة في بلجيكا، ويمكن للحكومة الحالية مواصلة مهامها بوصفها حكومة تصريف أعمال، تتولى إدارة شؤون الدولة اليومية إلى حين مباشرة حكومة جديدة مهامها.



ومن بين الخيارات المطروحة أيضاً، أن يجري الملك مشاورات مع الأحزاب السياسية، ويطلق مبادرة لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة.



وفي حال إخفاق شركاء الائتلاف الحالي في التوصل إلى اتفاق جديد، وعدم نجاح الصيغ الحكومية البديلة، فقد تتجه البلاد إلى إجراء انتخابات مبكرة.



وتشكلت الحكومة البلجيكية في 3 شباط 2025، عقب مفاوضات ائتلافية استمرت نحو 8 أشهر.