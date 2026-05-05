البحرية الباكستانية تساعد سفينة هندية تقطّعت بها السبل في بحر العرب

إسلام آباد- سانا

استجاب سلاح البحرية في الجيش الباكستاني، اليوم الثلاثاء، لنداء استغاثة صادر عن سفينة هندية تقطّعت بها السبل في بحر العرب جرّاء عطل فني.

ونقلت رويترز عن الجيش الباكستاني قوله في بيان: “إن السفينة (جوتام)، التي تقل طاقماً من سبعة أفراد، تعرضت لعطل فني أثناء رحلتها من سلطنة عمان إلى الهند، ما أدى إلى توقفها في عرض البحر”.

وأشار البيان إلى أن سلاح البحرية الباكستاني أرسل السفينة “كشمير” لتقديم الطعام والمساعدة الطبية والدعم الفني للحفاظ على ثبات السفينة وضمان سلامة الطاقم.

وكانت باكستان أعلنت، الشهر الماضي، أن قواتها البحرية أنقذت وأجلت 18 من أفراد طاقم سفينة تجارية في شمال بحر العرب بعد تلقيها نداء استغاثة مماثل.